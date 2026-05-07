La Reserva del Pincha volvió a caer y quedó relegado en la lucha por los puestos de Playoff

En el choque correspondiente a la fecha 12 del Torneo Proyección, Estudiantes cayó por 2 a 0 ante Newell's, en el Country de City Bell. Con esta nueva derrota, el elenco albirrojo ahora quedó ubicado en la 12ª posición a falta de seis fechas para el final de la fase regular. En el próximo partido, el Pincha visitará a Lanús, que marcha en la tercera ubicación y viene de golear 5 a 1 a Central Córdoba.

Ya en el complemento, cuando parecía que el empate le quedaba justo al partido, en un abrir y cerrar de ojos, Newell’s se puso arriba en el tanteador con el gol de Alan Mereles a los 47 minutos. Y como si fuera poco, instantes después, Gino Podestá selló el triunfo del conjunto rosarino por 2-0.

El partido comenzó con llegadas de ambos equipos, que sin posibilidades de romper el cero. Con el pasar de los minutos el

rendimiento del juego fue mermando.

Luego del empate ante Defensa en la última fecha, el Pincha no logró volver a sumar de a tres ante el Leproso y ahora quedó a diez unidades de Independiente, el último equipo clasificado a los Playoffs del Torneo Proyección.

El equipo conducido por Jonathan Schunke solo pudieron sumar cinco puntos en los últimos siete partidos. El Pincha solo logró un triunfo ante Gimnasia y recopiló dos empates ante Estudiantes de Río Cuarto y el Halcón.

Los dirigidos por Schunke formaron con: Tiziano Van der Tuin; Benjamín Crivaro, Máximo Desábato, Faustino Messina y Georgieff; Agustín Traina, Ciro Spalletta y Naser; Ipoutcha, Franco Basualdo y Sagües Barreiro.