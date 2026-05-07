Murió la mamá de Mario Pergolini y cancelaron "Otro día perdido"

Mario Pergolini recibió la peor noticia: la muerte de su madre, Beatriz Mancione. El conductor decidió suspender las grabaciones de “Otro día perdido” y en cambio, esta noche se transmitirán los mejores momentos de la temporada.

Pablo Montagna confirmó la triste noticia. Por su parte, el ex CQC mantuvo el bajo perfil y no se mencionó públicamente.

Tiempo atrás, Pergolini se había referido a cómo fue su infancia y la relación con su madre: “Cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y todo lo que me dejó hacer dije ‘esta tipa me dejó volar un montón, me sentí prisionero estúpido’”.

El último tramo de la vida de Beatriz, desde que atravesó los 70 años, perdió la vista y el conductor reveló: “Hace 4 años atrás nosotros ya estábamos trabajando con lenguajes conversacionales. Le armé un sistema con inteligencia artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz”.