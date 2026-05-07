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El médico de Gimnasia declaró en el juicio por la muerte de Maradona y señaló que Luque era su “médico personal”

El médico de Gimnasia declaró en el juicio por la muerte de Maradona y señaló que Luque era su “médico personal”
7 de Mayo de 2026 | 20:42

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El médico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Flavio Tunessi, brindó su declaración en el segundo juicio que se lleva a cabo por la muerte de Diego Armando Maradona donde reconoció que Leopoldo Luque era el “médico personal” del exfutbolista y recordó el día de su última aparición pública en el Bosque.

“Nosotros en el cuerpo médico del club, cuando él empieza a venir al club, la gente de Diego nos dio contactos. Uno era un cirujano que lo había operado de la rodilla y otro era Leopoldo Luque que era el médico que teníamos que contactar si queríamos saber algo”, dejó en claro el médico especialista en traumatología.

Tunessi fue quien gestionó el ingreso de Maradona a la clínica Ipensa después del festejo del cumple de 60 años en el Juan Carmelo Zerillo. “Cuando Diego viene a la cancha no se lo veía bien, estaba decaído, desganado. Hubo un homenaje y cuando terminó y empezó el partido y lo vi que se iba. En la esquina del córner estaba la ambulancia y la combi en la que había venido, le pregunté si estaba bien y me dijo que se quería ir. Se lo veía con una tendencia al sueño, con pocas ganas”, recordó.

En ese sentido, el médico señaló que Gabriel Pellegrino, expresidente de Gimnasia, fue la persona que le consultó si había la posibilidad de internar al exfutbolista para hacerle un chequeo y destacó que la internación fue consensuada con Luque.

“En los chequeos no buscábamos nada específico. Hicimos laboratorio, orina, lo básico. Estaba anémico. Después hicimos una tomografía donde encontraron el hematoma subdural en la cabeza. Le informamos a Luque porque era el contacto que teníamos”, señaló.

Finalmente, Tunessi remarcó que se enteró de que la cirugía de cabeza había salido bien por la televisión y que le escribió a Luque para contarle lo sucedido. Luego de su testimonio, brindaron declaraciones dos médicos de Ipensa quienes constataron que Maradona no necesitaba ser operado de manera urgente.

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