Gran Hermano: Daniela De Lucía debió abandonar la casa tras problemas de salud

Hay preocupación por la salud de Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano: Generación dorada. Una fuerte versión indica que la periodista está atravesando un cuadro intestinal que la llevó a bajar notoriamente de peso y que derivaría en su salida de la casa de Telefe.

Mientras el rumor de su inminente abandono del reality crecía, la familia de la participante difundió un comunicado a través de sus redes sociales, desestimando las versiones de su salida.

Si bien no negaron que estuviera atravesando problemas estomacales, el informe indicaba y agradecía el rol de la producción del reality frente a la situación: “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”.

Según el comunicado, le habrían realizado una "batería de estudios" donde le dio "todo normal", llevando tranquilidad sobre otra información: "Creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones. Pero si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, más sólida y más consciente de todo lo que está viviendo".

De esta forma, aseguraron que ella "está bien, está fuerte y va a seguir adelante" dentro de la competencia.