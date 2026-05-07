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Gran Hermano: Daniela De Lucía debió abandonar la casa tras problemas de salud

La participante salió temporalmente y su regreso al reality está condicionado a los resultados de los estudios médicos que se realizó

Gran Hermano: Daniela De Lucía debió abandonar la casa tras problemas de salud
7 de Mayo de 2026 | 19:48

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Hay preocupación por la salud de Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano: Generación dorada. Una fuerte versión indica que la periodista está atravesando un cuadro intestinal que la llevó a bajar notoriamente de peso y que derivaría en su salida de la casa de Telefe. 

Mientras el rumor de su inminente abandono del reality crecía, la familia de la participante difundió un comunicado a través de sus redes sociales, desestimando las versiones de su salida. 

Si bien no negaron que estuviera atravesando problemas estomacales, el informe indicaba y agradecía el rol de la producción del reality frente a la situación: “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”.

Según el comunicado, le habrían realizado una "batería de estudios" donde le dio "todo normal", llevando tranquilidad sobre otra información: "Creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones. Pero si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, más sólida y más consciente de todo lo que está viviendo".

De esta forma, aseguraron que ella "está bien, está fuerte y va a seguir adelante" dentro de la competencia.

Una imagen digital muestra un comunicado de texto sobre la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano, con un título, mensajes de chat y el cuerpo del texto

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