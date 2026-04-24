Sevilla y una derrota que lo compromete

Sevilla perdió 2-0 como visitante frente al Levante, por la trigésimo tercera fecha de LaLiga de España, y quedó muy comprometido con la zona de descenso.

Los goles para el Levante, que aún se encuentra en zona de descenso, los hizo el delantero español Iván Romero, uno en cada tiempo.

Esta derrota le puede costar muchísimo al Sevilla, ya que luego de 32 fechas disputadas está decimoséptimo y está a solo un punto de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Alavés, Levante y Real Oviedo.

En otro de los partidos que se disputaron el Rayo Vallecano derrotó 1-0 como local al Espanyol, gracias al tanto del delantero español Sergio Camello a los 42 minutos del segundo tiempo. De esta manera llegó a los 38 puntos para ubicarse undécimo, a solo seis unidades de los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada, mientras que el Espanyol desaprovechó una buena oportunidad.