Conmoción en La Plata: hallaron a un hombre muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

Un hombre de 63 años fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en una vivienda de La Plata, en un hecho que es investigado por la Justicia.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en la zona de 62 entre 131 y 132. Según informaron fuentes policiales, una mujer dio aviso al 911 tras encontrar a su expareja dentro de una camioneta estacionada en el lugar.

La víctima fue identificada como Alberto Antonio Rojo, de 63 años. Al arribar, efectivos constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Personal del SAME examinó el cuerpo y confirmó el fallecimiento.

De acuerdo a los primeros datos, Rojo se encontraba dentro de una camioneta Renault Duster y presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la cabeza. En el lugar también se halló un arma, que será sometida a peritajes.

Las autoridades indicaron que no se observaron signos de violencia ni en el interior del vehículo ni en la vivienda.

Por otra parte, vecinos del barrio señalaron que, si bien la mujer y la víctima habían sido pareja, mantenían una relación conflictiva en el último tiempo. Este dato forma parte del contexto y será evaluado en el marco de la investigación.

La causa fue caratulada como “suicidio” e interviene la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, que ordenó la realización de las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.