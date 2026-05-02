Estudiantes visita a Platense y quiere terminar en lo más alto: hora, formaciones y TV

Desde las 21.15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Estudiantes bajará el telón de su participación en la fase regular del Torneo Apertura cuando visite a Platense por la última fecha de la Zona A. El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta desde el VAR, y será televisado por ESPN Premium y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) .

Con el boleto a los octavos de final ya asegurado, el objetivo del Pincha no pasa por la clasificación, sino por algo igual de importante: terminar en lo más alto del grupo. Los dirigidos por Alexander Medina saben que una victoria les garantizará el primer puesto de la Zona A y, con ello, la posibilidad de definir en condición de local cada cruce de playoffs, al menos hasta una hipotética final, que se jugará en estadio neutral.

La ecuación es simple para el León: si gana, no dependerá de nadie. Con tres puntos en Vicente López se asegurará cerrar como líder sin importar lo que ocurra en el resto de los partidos. Incluso un empate podría alcanzarle para sostenerse en la cima, aunque en ese caso deberá mirar de reojo lo que suceda con Vélez frente a Newell’s y con Boca en Santiago del Estero, donde visitará a Central Córdoba. De todos modos, el equipo albirrojo llegará al duelo ante Platense con una ventaja: ya conocerá el resultado del Xeneize antes de salir a la cancha.

Para la excursión a Vicente López, Medina apostará por una formación alternativa. El desgaste físico que dejó el empate 1-1 frente a Flamengo en UNO por la Copa Libertadores, sumado al viaje del próximo miércoles a Cusco para jugar a 3.400 metros de altura, obliga al cuerpo técnico a dosificar cargas y administrar energías. En ese contexto, el Cacique preservará a varios de sus habituales titulares con el objetivo de llegar en mejores condiciones al compromiso copero en Perú.

Uno de los que difícilmente sea de la partida es Facundo Farías, que terminó con molestias y continúa entre algodones. El cuerpo técnico no quiere arriesgarlo y todo indica que será resguardado pensando en lo que viene. En la misma línea, varios nombres pesados tendrían descanso, aunque con una excepción marcada: Ezequiel Piovi. El mediocampista, que llegó al límite de amonestaciones en la Libertadores y no podrá estar ante Cusco FC por acumulación de tarjetas, aparece como uno de los candidatos a sumar minutos esta noche en la zona norte del gran Buenos Aires.

Del otro lado estará un Platense con objetivos distintos, pero también con una necesidad concreta. El Calamar llega golpeado en el plano local, sin chances de meterse en los playoffs tras una floja campaña en la fase regular del campeonato. Sin embargo, el equipo de Vicente López buscará despedirse del Apertura con una alegría ante su gente y sumar puntos valiosos en la tabla anual, pensando en una eventual clasificación a copas internacionales en 2027.

El presente del Marrón, de todos modos, encuentra otra cara en el plano continental. El pasado miércoles, el equipo de Walter Zunino derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe como local y alcanzó las seis unidades en el Grupo E de la Copa Libertadores, donde comparte zona con Corinthians, Peñarol y el conjunto colombiano. Ese buen andar en el certamen continental también condiciona su planificación, por lo que el entrenador, al igual que Medina, también apostaría por una rotación pensando en el compromiso copero de la próxima semana frente al Carbonero en condición de local.