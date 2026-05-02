Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%

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En medio de la reducción de frecuencias que sigue generando malestar entre los usuarios, quienes ya llevan tres semanas consecutivas con largas esperas en las paradas, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro desde este lunes 4 de mayo. El aumento del boleto será de un 11 por ciento, anticiparon fuentes oficiales.
La suba se compone de un 5,4 por ciento correspondiente a la actualización automática mensual (combina la inflación mensual más un dos por ciento adicional), y un 5,6 por ciento en compensación por la suba del combustible de marzo. Este nuevo rubro se suma como parte de una fórmula que el Ministerio de Transporte hará oficial el lunes, en una audiencia pública fijada en medio de la crisis que abrió la decisión de las empresas de mandar menos micros a la calle por el incremento del gasoil.
Con este ajuste, el boleto mínimo superará los mil pesos, profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público. Se espera en la Región que con ese aumento de la tarifa el servicio mejore y no sólo que vuelva a “la normalidad” de las frecuencias, recortadas desde principios de mes.
En este contexto, el esquema de tarifas con SUBE registrada será el siguiente: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros (el más usado), de $1.035,90 a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.120,94 a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.200,46 a $1.332,51; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $1.266,73 a $1.406,07.
Para quienes tienen SUBE sin nominalizar, los valores serán más elevados: de 0 a 3 kilómetros pasará de $1.508,77 a $1.674,73; el de 3 a 6 kilómetros, de $1.647,08 a $1.828,26; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.782,30 a $1.978,35; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.908,72 a $2.118,68; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $2.014,10 a $2.235,65.
Para la tarifa social regirán los siguientes incrementos: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $427,01 a $473,98; el de 3 a 6 kilómetros, de $466,15 a $517,43; el de 6 a 12 kilómetros, de $504,42 a $559,91; el de 12 a 27 kilómetros, de $540,20 a $599,62; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $570,03 a $632,73.
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Como anticipó este diario la semana pasada, la fórmula de aumentos mensuales suma, desde este mes, un componente extra para compensar el aumento del gasoil. Este punto fue clave en el conflicto entre las empresas de transporte y los gobiernos de la Nación y la Provincia, que podría mantenerse debido a la constante suba del combustible.
No es la primera vez que se establece un incremento extraordinario. En diciembre y marzo ya se sumaron subas adicionales del 10 por ciento. El objetivo fue mejorar los ingresos del sistema frente al incremento de los costos operativos, como el combustible, el mantenimiento de las unidades, el aguinaldo y las variaciones del tipo de cambio, además de reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.
Desde el Ministerio de Transporte Provincial se indicó a este diario que “se hizo una actualización tarifaria responsable: el gasoil subió cerca del 23 por ciento, pero su impacto real en costos es menor, por eso el boleto se ajustó en el 11 por ciento”. A la vez, se sostuvo que están “al día” con las compañías, que reciben entre 78 mil y 80 mil millones de pesos por mes en subsidios. Otro segmento lo debe pagar el Gobierno Nacional.
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