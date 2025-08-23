"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes

Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Los mensajes de WhatsApps del fentanilo contaminado, un escándalo que le costó la vida a 96 pacientes, parecen haber revelado otra arista oscura en el detrás de escena de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. El juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta calificaron el material como "explosivo" y lo utilizaron como prueba clave para imputar a diez detenidos, incluido el empresario Ariel García Furfaro.
La investigación judicial desenterró un entramado de ocultamiento, improvisación y manipulación en la producción de medicamentos. Los chats obtenidos de los teléfonos de los acusados demuestran para la Justicia que, lejos de seguir protocolos, el personal era alertado de antemano sobre las inspecciones de la ANMAT e INAME. Esto les permitía simular condiciones normales en las plantas, engañando a los organismos de control.
Los diálogos internos no dejaría lugar a dudas sobre la negligencia. En un chat del 8 de marzo de 2025, un empleado advierte que un contenedor con reactivos vencidos "pudo haber explotado tranquilamente", ya que estaba almacenado a la intemperie.
La fiscalía también documentó graves fallas en la trazabilidad de los medicamentos. El lote 31.202, elaborado el 18 de diciembre de 2024, presentó problemas desde el inicio, con un chat interno del 26 de ese mes que ya alertaba que "el fentanilo dio mal". Aún más grave, la investigación descubrió que los registros de control —los llamados batch records— fueron confeccionados de manera retroactiva, incluso después de que el escándalo saliera a la luz, en un intento desesperado por ocultar las pruebas.
La evidencia de los chats darían contundencia a la investigación en tanto se convirtieron en uno de los pilares de la causa que busca justicia para las víctimas fatales.
