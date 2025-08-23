Motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes

Una mujer de 39 años se convirtió en víctima de un violento robo que nuevamente tuvo como escenario un sector de Los Hornos. El hecho tuvo lugar en 157 entre 58 y 59 cuando, alrededor de las 21:30. En ese momento la víctima fue sorprendida por dos hombres a bordo de una moto de gran cilindrada sin luces, que simulaba ser de reparto con una caja de delivery en la parte trasera. El vehículo se detuvo bruscamente y el acompañante descendió, mostrando un revólver calibre 38 frente a la víctima.

Con amenazas directas y el arma apuntando a su cuerpo, los delincuentes le exigieron sus pertenencias sin margen de resistencia. La mujer entregó un celular, una mochila con objetos personales, su libreta sanitaria, medicación para la diabetes y hasta un delantal y un buzo, en un acto de despojo que la dejó sin respiro. Consumado el asalto, los motochorros huyeron a toda velocidad por calle 157 hacia 56. La Policía investiga el caso bajo la carátula de “robo calificado con arma de fuego”.