Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo

Encontraron a Spagnuolo en un country, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Encontraron a Spagnuolo en un country, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Salidera bancaria en La Plata: un jubilado cobró su jubilación y le robaron a las dos cuadras
Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44
Marcos Rojo rompió el silencio y contó por qué no llegó a Estudiantes: "Hablé con Verón, pero no sé que pasó"
Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Salió de la cárcel de Olmos, robó en una casa y volvió a caer detenido en La Plata
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
VIDEO.- Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata
"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?
Cruzaba caminando 8 y 50 y se partió una alcantarilla: la mujer terminó herida
Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo
“Black Moon”: el fenómeno lunar que despertó curiosidad en redes y que no puede verse a simple vista
"Me van a tener que matar para callarme": duro descargo de Feinmann tras la agresión del sindicalista
¿Se cae la cumbre Putin y Zelenski? "No hay ninguna reunión prevista" con Ucrania, dice Rusia
La ONU declaró la "hambruna" en Gaza e Israel salió a negarlo
Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber
Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El reintegro del 35% en carnicerías pagando con Cuenta DNI tiene una segunda jornada de aplicación este mes y este sábado podrán hacerse compras con ahorro.
Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada del mes con el reintegro del 35% en carnicerías, una promoción muy esperada por sus clientes.
Esta medida, que permite duplicar el ahorro, busca compensar el impacto del gasto en un rubro que ha visto fuertes subas. La promoción es válida en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires.
Para aprovechar el beneficio, los clientes de Cuenta DNI deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
Tope de reintegro: La promoción ofrece un reintegro del 35% con un tope de $6.000 por persona. Este tope es por fecha, lo que significa que un usuario puede alcanzar el máximo de ahorro tanto el primer sábado de promoción como en esta segunda jornada.
Forma de pago: El descuento se aplica exclusivamente a las compras realizadas a través de la aplicación de Cuenta DNI, pagando con código QR o Clave DNI. No es válido para pagos con tarjeta de débito o crédito, ni para transferencias bancarias.
LE PUEDE INTERESAR
Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
Acreditación: El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. El beneficio no es acumulable con otras promociones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí