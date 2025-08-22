Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo

El reintegro del 35% en carnicerías pagando con Cuenta DNI tiene una segunda jornada de aplicación este mes y este sábado podrán hacerse compras con ahorro.

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada del mes con el reintegro del 35% en carnicerías, una promoción muy esperada por sus clientes.

Esta medida, que permite duplicar el ahorro, busca compensar el impacto del gasto en un rubro que ha visto fuertes subas. La promoción es válida en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires.

Descuento en Carnicerías con Cuenta DNI este sábado 23 de agosto

Para aprovechar el beneficio, los clientes de Cuenta DNI deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Tope de reintegro: La promoción ofrece un reintegro del 35% con un tope de $6.000 por persona. Este tope es por fecha, lo que significa que un usuario puede alcanzar el máximo de ahorro tanto el primer sábado de promoción como en esta segunda jornada.

Forma de pago: El descuento se aplica exclusivamente a las compras realizadas a través de la aplicación de Cuenta DNI, pagando con código QR o Clave DNI. No es válido para pagos con tarjeta de débito o crédito, ni para transferencias bancarias.

Acreditación: El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. El beneficio no es acumulable con otras promociones.