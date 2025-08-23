Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

El pronóstico del tiempo para La Plata este sábado 23 de agosto indica que la temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 7°C.

A su vez, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos de 15 km/h, y la humedad promedio será del 71%.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la mañana del 23 de agosto de 2025

El reporte del SMN informa que en las primeras horas de este sábado 23 de agosto no se prevén precipitaciones, la humedad será del 71% y se esperan vientos leves de 15 km/h del suroeste.

En tanto, para la media mañana no se prevén precipitaciones, la humedad será del 58% y habrá vientos leves de 17 km/h del suroeste.

Pronóstico del tiempo para la tarde/noche de este 23 agosto de 2025

Según el pronóstico del organismo en La Plata, para esta tarde no se prevén precipitaciones y se esperan vientos moderados de 21 km/h del suroeste.

En tanto, para esta noche, no se prevén precipitaciones y habrá vientos leves de 14 km/h del oeste.