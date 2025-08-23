Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
El pronóstico del tiempo para La Plata este sábado 23 de agosto indica que la temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 7°C.
A su vez, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos de 15 km/h, y la humedad promedio será del 71%.
El reporte del SMN informa que en las primeras horas de este sábado 23 de agosto no se prevén precipitaciones, la humedad será del 71% y se esperan vientos leves de 15 km/h del suroeste.
En tanto, para la media mañana no se prevén precipitaciones, la humedad será del 58% y habrá vientos leves de 17 km/h del suroeste.
Según el pronóstico del organismo en La Plata, para esta tarde no se prevén precipitaciones y se esperan vientos moderados de 21 km/h del suroeste.
En tanto, para esta noche, no se prevén precipitaciones y habrá vientos leves de 14 km/h del oeste.
