La Ciudad

Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias

Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
23 de Agosto de 2025 | 08:56

Escuchar esta nota

En las últimas horas, los vecinos de los barrios San Antonio y El Toboso de Etcheverry denunciaron a este medio que permanecen sin suministro eléctrico y además, denunciaron el pésimo estado de las calles en la zona oeste de La Plata.

Según fuentes vecinales que accedió EL DIA, contaron que la cuadrilla de EDELAP no pudo acceder a la zona debido al mal estado de las calles, que quedaron anegadas tras las últimas lluvias.

El personal de la empresa distribuidora intentó llegar hasta 38 y 214, donde se ubica el transformador que requiere reparación, pero las calles inundadas y con barro impidieron el paso del móvil.

Ante esta situación, los frentistas advirtieron que se manifestarán con un corte en la avenida 44 para exigir respuestas. “No tenemos cloacas, ni asfalto. Edelap nos brinda un servicio pésimo y las autoridades nunca atienden nuestros reclamos. Somos un barrio totalmente abandonado”, expresaron.

Además, los vecinos relataron que en ocasiones han estado hasta una semana sin luz.

También denunciaron que las zanjas desbordadas, y pese a los reclamos en la delegación municipal, solo recibieron como respuesta que “tienen que usar dos pares de zapatillas”, lo que generó indignación.

