Disfrutar del aislamiento: ¿Adaptación o patología?

Los días de cuarentena siguen pasando y a esta altura puede que le hayas encontrado cierto gustito a estar en casa todo el día. Más allá de extrañar los afectos, a quienes no podemos abrazar desde hace más de un mes, son muchos quienes, como buen animal de costumbre, se han adaptado cómodamente al aislamiento.

Cuando hablamos de “comodidad”, hablamos de la situación de cada uno dentro de casa y no de la situación actual. Porque es posible que en muchas personas la cuarentena esté suponiendo una redefinición y exploración de sí mismos. Y eso es lo que lleva a que a varios de alguna forma les esté favoreciendo el parate ya que con las prisas y las rutinas de antes, era imposible explorarse.

Pero también hay quienes sienten alivio con este contexto y no porque tengan tiempo para ellos o su familia, sino porque se legitima un estilo de vida que ya llevaban desde hace mucho.

“Hay mucha gente que hoy en día en la cuarentena se dio cuenta que estuvo en cuarentena toda la vida. Eso quiere decir que muchos han sufrido una profunda dificultad por entrar en contacto social y se han mantenido aislados por mucho tiempo intentando recluirse o evitando el contacto con los otros. Para muchas personas es un alivio que esté legitimado no salir de sus casas”, explica Jorge Catelli, psicoanalista, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Más allá de que cada caso es particular, el especialista indica que “en general, quienes han logrado una rápida adaptación a la cuarentena y al encierro compulsivo que implica quedarse en la casa, por más que racionalmente ahora esté mostrado como un cuidado, son personas que en términos generales han tendido a evitar el contacto social. Algunos por profundas patologías que los han alejado de otras personas y espacios abiertos”

En líneas generales, se trata de individuos asociales, es decir, de aquellos que no disfrutan realmente del contacto humano, ya sea porque no les interesa o porque les causa mucha ansiedad convivir con otros. Estas personas regularmente prefieren actividades solitarias, les gusta estar en casa, dar paseos sin compañía y, frecuentemente, prefieren tener interacción humana por redes sociales en lugar de en persona. No temen a la soledad o a la falta de actividad ya que suelen tener ingenio para hacerse de actividades dentro de casa o pueden relajarse simplemente con estar en silencio. Para algunas personas, esto del aislamiento es un sueño hecho realidad y para otras, es una pesadilla. Poder adaptarse de es la clave para no estresarse.

Acostumbrarse a esta nueva realidad que se nos presenta es sano, pero también lo es sentir incomodidad, fastidio o hasta miedo. Y es que cualquier sentimiento es válido porque cada cual tendrá sus razones y, principalmente, porque se trata de un acontecimiento inédito donde la amenaza está puesta sobre la vida misma.

“Hay algunas características que son importante en cuanto a poder abstraerse del estrés, si eso es posible de alguna manera”, dice Catelli y cuenta cuáles son las cosas que se pueden hacer para estar en eje: “mantener el contacto con los seres queridos mediante las herramientas tecnológicas que tenemos, y por otro lado, sostener un ritmo que operen como una malla de contención psíquica para evitar el estrés. Todos tenemos una agenda y horarios, tanto los niños con las tareas, el juego y el momento de encuentro con los amigos. Y los adultos también, van a trabajar y muchas veces cumplen rutinas que no les son agradables. Pero esa rutina es una malla de contención psíquica y hay que intentar sostenerla para evitar estrés. ¿De qué modo? Teniendo un horario para levantarse, cambiarse de ropa y continuar con el aseo personal todos los días”.

¿Y qué va a pasar cuando se termine la cuarentena y haya que volver a la rutina? Los entendidos dicen que nada va a ser igual y que además el regreso va a ser paulatino. En esa nueva etapa, de la que aún no hay fechas ciertas, será importante que la solidaridad y cooperación vista en estas semanas haya llegado para quedarse y no volvamos a la individualidad que nos definía. Todos seremos responsables de lo que ocurra con nosotros como especie.

Claro que a esas personas que el confinamiento les estaba resultando un estado ideal, el regreso les va a pesar. “La gente que disfruta del aislamiento cuando tenga que volver a la rutina va a tener que reconectarse de otro modo con la rutina y a muchos les va a costar, porque van a tener que readaptarse al ritmo de salidas y de contactos con los otros. Muchas cosas es probable que ahora cambien de manera permanente. Pero quienes ya tenían dificultad para relacionarse, la van a seguir teniendo”, finaliza el psicólogo.