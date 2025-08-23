VIDEO. Roba ruedas atacaron nuevamente en Tolosa

Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Escuchar esta nota
En las últimas horas, vecinos se comunicaron con este medio para denunciar que un grupo de delincuentes en vehículo se robó el neumático de un vehículo estacionado de la calle 526 y calle 6, en la localidad de Tolosa.
En tanto, como se puede ver a través de las imágenes que accedió este medio, primero controlaron el escenario, hicieron inteligencia previa en la zona y después escaparon con un neumático.
"La semana pasada ocurrió en el mismo lugar a un Kwid 0km. Mismo vehículo implicado, es un cronos gris oscuro con vidrios negros. Recién en 526 casi 6, en un Peugeot 208 negro le faltaba una rueda. Otra vez lo mismo en menos de 24hs roban en la cara de nosotros con cámaras y gente pasando ya no hay ni miedo", dijo un vecino a EL DIA.
Por último, para los vecinos, cansados de estas maniobras, cuentan que “ya es un desarmadero a cielo abierto”.
