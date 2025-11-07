Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

NINI festeja su 69º aniversario con NINI PALUZA: ahorro, juegos y mucha diversión

NINI festeja su 69º aniversario con NINI PALUZA: ahorro, juegos y mucha diversión
7 de Noviembre de 2025 | 08:57

Escuchar esta nota


Durante el mes de noviembre, Nini festeja un nuevo aniversario con una propuesta única: NINI PALUZA, un gran festival de ahorro y diversión que invita a disfrutar de descuentos, ofertas imperdibles y dos fines de semana de kermés en sus sucursales.

Del 8 al 30 de noviembre, las sucursales de La Plata y Moreno se ambientarán para festejar con actividades y experiencias pensadas para agasajar a quienes acompañan al mayorista todos los días.

Juegos, premios, música y más

Durante los fines de semana del 8, 9, 15 y 16 de noviembre, los clientes podrán participar de Juegos de Kermés, ganar premios, sacarse fotos en una cabina y disfrutar de la música de un DJ en vivo.

Ofertas y descuentos

A lo largo de todo el mes, NINI PALUZA ofrecerá ofertas y descuentos especiales, sorteos en redes sociales y acciones con influencers, extendiendo el espíritu festivo a todos sus canales de comunicación: cartelería en sucursales, radio, diarios, redes sociales, revista de ofertas y página web.

Con NINI PALUZA, el mayorista refuerza su compromiso con la cercanía, la alegría y el ahorro, invitando a todos sus clientes a ser parte de un mes lleno de beneficios y celebración.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Viernes nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

¿Firma Colapinto su titularidad en la Fórmula 1? Un empresario argentino aceleró los rumores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla