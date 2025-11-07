NINI festeja su 69º aniversario con NINI PALUZA: ahorro, juegos y mucha diversión



Durante el mes de noviembre, Nini festeja un nuevo aniversario con una propuesta única: NINI PALUZA, un gran festival de ahorro y diversión que invita a disfrutar de descuentos, ofertas imperdibles y dos fines de semana de kermés en sus sucursales.

Del 8 al 30 de noviembre, las sucursales de La Plata y Moreno se ambientarán para festejar con actividades y experiencias pensadas para agasajar a quienes acompañan al mayorista todos los días.

Juegos, premios, música y más

Durante los fines de semana del 8, 9, 15 y 16 de noviembre, los clientes podrán participar de Juegos de Kermés, ganar premios, sacarse fotos en una cabina y disfrutar de la música de un DJ en vivo.

Ofertas y descuentos

A lo largo de todo el mes, NINI PALUZA ofrecerá ofertas y descuentos especiales, sorteos en redes sociales y acciones con influencers, extendiendo el espíritu festivo a todos sus canales de comunicación: cartelería en sucursales, radio, diarios, redes sociales, revista de ofertas y página web.

Con NINI PALUZA, el mayorista refuerza su compromiso con la cercanía, la alegría y el ahorro, invitando a todos sus clientes a ser parte de un mes lleno de beneficios y celebración.