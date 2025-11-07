Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Aumento del consumo eléctrico y siniestros en hogares

En la Región, por qué cada vez más inmobiliarias solicitan la contratación de seguros de vivienda

En La Plata crece la exigencia de pólizas contra incendios para alquilar propiedades. La medida busca proteger tanto a propietarios como a inquilinos y promover una cultura de prevención

En la Región, por qué cada vez más inmobiliarias solicitan la contratación de seguros de vivienda
7 de Noviembre de 2025 | 07:25

Escuchar esta nota

El aumento del consumo eléctrico durante los meses de invierno -algo que se repetirá con el calor este verano- generó una mayor cantidad de incendios en hogares, especialmente por el uso de estufas y artefactos eléctricos. Frente a esta realidad, cada vez más inmobiliarias solicitan la contratación de un seguro de vivienda como condición previa para firmar contratos de alquiler.

De acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la demanda eléctrica nacional superó en 2025 los 28.000 megavatios en horas pico, impulsada por el uso intensivo de calefactores, caloventores y estufas. Este nivel de consumo —uno de los más altos de la década— no solo tensiona el sistema energético, sino que incrementa el riesgo de fallas eléctricas domésticas.

Según datos de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), cuatro de cada diez incendios en viviendas se originan por desperfectos eléctricos, una cifra que se dispara durante los meses más fríos.

La respuesta del mercado asegurador

En este contexto, las compañías de seguros lanzaron coberturas específicas que buscan acompañar la demanda creciente de protección.
“Hemos notado un leve incremento en siniestros relacionados con artefactos eléctricos y estufas, especialmente en épocas invernales. Por eso diseñamos una cobertura simple y accesible que cubre incendios, explosiones, rayos y granizo, además de daños en vidrios y ventanas”, explicó el responsable comercial de una compañía que brinda este servicio.

Este tipo de pólizas puede ampliarse para incluir los bienes personales del inquilino, brindando una protección integral del hogar. Aunque la contratación no es obligatoria por ley, numerosas inmobiliarias en La Plata y el Gran La Plata ya la exigen como requisito para firmar los contratos de locación, a fin de proteger el patrimonio del propietario y generar mayor conciencia aseguradora entre los inquilinos.

Dirigido especialmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, un seguro de una compañía líder ofrece, por ejemplo, una cobertura que protege directamente el inmueble y, de forma opcional, los bienes del inquilino.

LE PUEDE INTERESAR

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

LE PUEDE INTERESAR

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras

El valor promedio de la póliza mensual ronda entre el 1,2% y el 2,3% del precio del alquiler, según el tipo de vivienda y el nivel de cobertura elegido.

Conciencia y prevención

En un escenario donde la electricidad es cada vez más demandada y los hogares dependen de múltiples dispositivos, contar con un seguro contra incendios se convierte en una herramienta clave para cuidar tanto la seguridad de las personas como el patrimonio familiar.

En La Plata, esta tendencia se consolida como una práctica habitual entre inmobiliarias y aseguradoras locales, que advierten que la prevención se volvió parte del nuevo contrato social entre propietarios e inquilinos.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump

A 55 años de la noche en que Monzón se convirtió en mito al noquear a Benvenuti

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar
Últimas noticias de La Ciudad

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras

Enorme pozo por una pérdida de agua en Altos de San Lorenzo: “Ya es una laguna”

"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
Espectáculos
De qué se trata la película que traerá a Johnny Depp a La Plata
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”
Información General
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Policiales
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Encontraron muertas a una hija y su madre en la casa y la puerta no estaba forzada
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
Deportes
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar
A 55 años de la noche en que Monzón se convirtió en mito al noquear a Benvenuti
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla