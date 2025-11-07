El CEO global de JP Morgan sostuvo que no sería necesario el préstamo de los bancos

Jamie Dimon, CEO global de JP Morgan, manifestó que Argentina podría captar hasta 100 mil millones de dólares en capital extranjero, lo que eliminaría la necesidad de un préstamo bancario de emergencia.

Las declaraciones de Dimon reflejan un creciente optimismo sobre las reformas económicas del presidente Javier Milei luego de la visita que hizo al país.

Dimon precisó: "Hay alrededor de 100 mil millones de dólares de capital extranjero que bien podría regresar a Argentina". El ejecutivo resaltó el interés de grandes empresas internacionales en invertir en el país, impulsado por la estabilización macroeconómica y la reducción de la inflación tras años de volatilidad.

Sobre el préstamo propuesto por bancos estadounidenses, valuado en hasta 20 mil millones de dólares, Dimon afirmó que "podría no ser necesario", aunque agregó: "Si lo necesitan, estamos atentos".