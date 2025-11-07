Viernes nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

La semana cierra lejos de su mejor versión en cuanto a lo que al clima se refiere. El viernes trae una jornada inestable en La Plata, con el cielo cubierto todo el día y alguna posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a la tarde es cuando más chances hay de que llegue el agua.

En tanto, se supo que podrían caer algunas gotas ya desde la madrugada, dentro de un día que tendrá una mínima de 13° C. Con el correr de las horas, la temperatura máxima trepará hasta los 18° C, con vientos moderados. Siempre, con el cielo nublado y cerrado.

Según indica el SMN, la franja horaria de la tarde es la que más chances presenta de ver algunas lluvias o lloviznas aisladas. De igual manera, no se espera un gran porcentaje acumulado de agua, por lo que no habrá ningún fenómeno de alta intensidad. Ambiente fresco: abrigo y paraguas por las dudas.