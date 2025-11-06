Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El hermano de Janet, la joven que murió quemada en Berisso, rompió el silencio: “Él no dijo que mi hermana estaba encerrada”
7 de Noviembre de 2025 | 07:00

Escuchar esta nota

Ángel, el hermano de Janet Rivero, la joven que murió quemada en Berisso, habló por primera vez y contó detalles del caso que conmocionó a toda la región. 

Janet, de 32 años, y Joel Salazar, de 35, estaban en su casa ubicada en 122 entre 17 y 18 cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea. Al hacerse presentes, efectivos policiales se entrevistaron con el hombre, quien aseguró que su pareja habría intentado prenderlo fuego y las llamas la alcanzaron. 

Janet fue hospitalizada con el 95% del cuerpo quemado y murió horas después. Tras varios días, se confirmó que Salazar se encuentra internado en el Hospital San Martín con quemaduras graves en el 51% del cuerpo, tras ser derivado desde el Hospital Larrain de Berisso. 

Ángel Rivero reveló que sus sobrinos, de 10 y 12 años, estaban en la casa que compartía la pareja al momento del fatal desenlace. Sin embargo, no están integrados a la causa judicial, por lo que no se les tomó testimonio.

Un dato que se desconocía, según el hermano de la víctima fatal, es que Joel Salazar salió corriendo a pedir auxilio a un vecino pero no dijo que en el interior de la propiedad estaba su pareja, en peores condiciones y encerrada en una habitación. Al momento en que decidieron convivir, ella se alejó de todo su círculo íntimo. 

Los menores de edad “escucharon a la madre gritando, pidiendo auxilio. Después se escuchó una explosión y no se escuchó más nada”. Según reveló Ángel, Janet y Joel comenzaron una relación hace 8 meses, el primer mes convivieron en la casa de ella y luego se trasladaron a la casa dónde él alquilaba, en Berisso: “No se lo veía mucho en casa. Cuando venía de trabajar saludaba, llevaba a mi hermana a la pieza y no salía más hasta el otro día”. 

Respecto de la versión que dio Salazar sobre que fue Janet la que lo roció con nafta y se prendió fuego sola, aseguró: “Mi hermana es lo más bueno que había en el mundo. Ni loca sería capaz”, recordó en un reportaje al programa Hechos y Derecho.

En cambio, dio escabrosos detalles del día anterior: según recordó, se cruzó a Joel y este le dijo que “entre comillas, se había quedado sin nafta así que hablo con mi hermana -porque me había pedido un aparatito para la tele- y le digo que nos crucemos así veía a mis sobrinos porque desde que se fue no los vimos, además cuando se fue nos borró a todos, sacó la foto de Whatsapp, le dejó de hablar a todos. Después que me lo cruzo a Joel, al otro día le doy a mi hermana para que vaya a comprar nafta porque él no tenía y estaba laburando. Ella se empeñaba para darle todo a él, le compraba todo”. 

Cuando vuelve de comprar nafta, sumó, había discutido el día anterior y ese día “se ve que ella lo echa. Él bajó con el bidón de nafta y se quedó todo el día hasta la noche en el auto, en la puerta. Un vecino lo ve a él entrando a la noche con el bidón”. 

Poco después, el vecino “escucha gritos, escucha una explosión y después no se escucha nada más”. En ese momento, mencionó el hermano de Janet, escucha que le golpean la puerta: “Era Joel que pedía auxilio, que lo lleve al hospital, pero nunca dice que Janet estaba ahí adentro. Se va corriendo para la 122 y el vecino ve que los nenes salen corriendo atrás. Ahí entra a la casa, va para la pieza porque salía fuego y la puerta estaba trabada. Le tiene que pegar una patada y sale mi hermana prendida fuego, la sacó el vecino. Él no avisó en ningún momento a ningún vecino que mi hermana estaba ahí”. 

“Él tiene prendida fuego la parte de la espalda. Es obvio que la habrá rociado y cuando se quiso escapar mi hermana lo agarró, le habrá pegado para que lo suelte y ahí es cuando la dejó encerrada, salió y cerró la puerta y fue a pedir auxilio”, afirmó. Un hecho que no pasa por alto Ángel Rivero es que “él no tenía olor a nafta, lo dijo el vecino que sacó a mi hermana y dijo que ella sí tenía olor, que estaba empapada en nafta, bañada”. 

Joel continúa internado en terapia intensiva en el Hospital San Martín. La investigación sigue su curso y la familia, junto con amigos y compañeros de la Agrupación Villa Elvira de Estudiantes, pelean porque “esto se resuelva y la verdad salga a la luz”.

 

