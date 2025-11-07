Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

7 de Noviembre de 2025 | 07:01

La victoria ante River le permitió a Gimnasia dar un paso clave en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría, pero aún no puede respirar aliviado. El Lobo aún no está matemáticamente salvado del descenso y todavía quedan escenarios -aunque poco probables- que podrían comprometer su permanencia.

El conjunto albiazul debe afrontar los dos últimos compromisos del torneo frente a Vélez y Platense, encuentros que definirán si logra sellar definitivamente la salvación. Para que el Lobo pierda la categoría, debería darse una combinación de resultados muy específica: caídas en ambos partidos ante el Fortín y el Calamar, triunfos consecutivos de Aldosivi y San Martín de San Juan en la Fecha 15, y un ganador en el duelo directo entre ambos en la jornada final.

En ese caso, uno de los equipos del interior descendería por promedios y Gimnasia lo haría por tabla anual, al quedar anteúltimo en la posición 29. A ese panorama se suman las chances de otros equipos que hoy también pelean por no caer en la zona roja, como Atlético Tucumán, Banfield, Talleres, Sarmiento, Newell’s y Godoy Cruz, que deberían lograr buenos resultados para arrastrar al Lobo a una situación de riesgo.

Por ello, el lado positivo para los dirigidos por Zaniratto es que podrían llegar al duelo ante Vélez ya salvados, siempre y cuando Aldosivi y San Martín no sumen de a tres en la próxima fecha. Incluso, si alguno de los dos consigue una victoria, la permanencia podría confirmarse igualmente si Godoy Cruz pierde.

Con este panorama, Gimnasia depende de sí mismo y buscará cerrar el torneo con un triunfo que le permita asegurar la continuidad en la máxima categoría sin depender de nadie. En el Bosque, el objetivo sigue siendo uno: ganar y no depender de ningún otro resultado.

