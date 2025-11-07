En las redes: ardiente comentario de Mauro Icardi sobre la China Suárez, lo eliminó enseguida   

Están a full. Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en una etapa de su relación con mucho vuelo.

Así, la pareja está en Turquía junto a los hijos de la actriz. Ahora, un fogoso comentario por parte de Mauro, encendió las redes.

Recordemos que, la actriz estrenará una serie llamada Hija del Fuego, que será emitida por la plataforma Disney+. Allí, la China comparte diferentes videos promocionando el estreno.

En este sentido, Suárez subió un clip donde se la puede ver montada en un caballo. Se trata de una escena que seguramente aparecerá en la serie.

La foto despertó miles de reacciones y entre ellas estaba la de Mauro Icardi: "Lo bien que montás", escribió el goleador junto a un emoji de un caballo de carreras.

Este picante comentario fue eliminado minutos después, pero las capturas de pantalla circularon a fondo en las diferentes redes sociales.