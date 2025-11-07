Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
El adiós de una histórica demócrata: Nancy Pelosi anunció su retiro tras casi cuatro décadas en el Congreso
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Barolo
Milei se siente tan fortalecido que ayer permitió deslizar un consejo al presidente Trump y a todos los seguidores del habitante de la Casa Blanca cuando en relación al resultado de la elección de New York en la que triunfó un líder demócrata considerado de izquierda sostuvo “no se dejen intimidar por algunos resultados locales”. La confianza en su propia fuerza lo llevó también a decir que “a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia”, aunque a pesar del triunfo en las elecciones los libertarios no tienen el número de legisladores suficientes para lograr la aprobación sin negociaciones de sus proyectos más importantes.
Es cierto que con un tercio de los integrantes de las cámaras puede evitar la anulación de los vetos, un problema que se agigantó en las últimas semanas en las que perdió votaciones en las cuales la oposición logró más de los dos tercios de los votos en la cámara de diputados. Sin embargo, es imposible gobernar el país sobre la base de vetos y para lograr las mayorías que necesita deberán negociar con los sectores llamados dialoguistas.
En ese sentido, a pesar del silencio que guardan, varios gobernadores están haciendo trascender que no advierten las señales de apertura que los libertarios anunciaron, tal como lo hizo Mauricio Macri. El empoderamiento de Karina Milei es para ellos una señal de que la relación con el Ejecutivo nacional seguirá siendo la misma, salvo que la debilidad del oficialismo, especialmente en el senado de la nación, lo obligue a aceptar que debe negociar y conceder. Es imposible ignorar que en algunas cuestiones puede encontrar hasta el apoyo de legisladores peronistas, como en la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos libertarios y el kirchnerismo sienten que tienen algunos enemigos en común y que el tribunal supremo de justicia puede ser importante en relación a los conflictos de ambos con factores que han demostrado su independencia durante el gobierno anterior y el actual.
La necesidad de las arcas provinciales les impone a los gobernadores la obligación de un toma y daca con el Ejecutivo nacional. De manera que no habrá agresividad y el rotundo triunfo de Milei en las elecciones pone un límite, por lo menos en el primer semestre del año, en el tono y la forma de presionar al gobierno para obtener fondos que necesitan imperiosamente. Por eso en la discusión del presupuesto nacional todas esas tensiones serán resueltas con discreción por los mandatarios de las provincias. Sin embargo, cuentan como algo importante las reiteradas expresiones del Fondo Monetario Internacional y del gobierno estadounidense, subrayando la necesidad de una apertura y de construir un consenso para lograr la aprobación de temas tan espinosos como el de la reforma laboral.
El presidente argentino en el exterior goza ahora de opiniones favorables y apoyos, expresos o tácitos, como el que significó nada menos que el viaje a la Argentina del presidente del JP Morgan, tal vez el banco más importante del mundo, y sus posteriores expresiones optimistas sobre el futuro de las finanzas del país. Sin embargo, la impaciencia de vastos sectores de la población argentina hundidos en la pobreza impulsará a quienes pretenden modificar modos, actitudes y algunas políticas de los libertarios.
LE PUEDE INTERESAR
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Por otra parte, existen problemas estructurales que demandarán inversiones, como las necesarias para evitar, o al menos atenuar, el efecto de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que además de las pérdidas que ocasionan a sus habitantes y a la producción agropecuaria, que constituye un factor fundamental para atenuar la falta de dólares en el Banco Central y en el Tesoro Nacional, para la cual los swaps y las declaraciones de apoyo de influyentes personalidades de las finanzas internacionales, deberán destinar parte de la orden nacional a la compra de divisas. Circunstancias como esas impulsarán a los gobernadores a presionar, por supuesto que con cautela al gobierno nacional para que la bandera del superávit fiscal no determine la paralización absoluta de obras públicas imprescindibles, como está ocurriendo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí