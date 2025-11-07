Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Ellos ya no están, pero su leyenda sigue viva y crece con el tiempo

A 55 años de la noche en que Carlos Monzón se convirtió en mito al noquear a Nino Benvenuti

El 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo dello Sport de Roma, un santafesino criado entre el barro y el hambre derribó al ídolo elegante de Europa y cambió para siempre la historia del boxeo argentino

A 55 años de la noche en que Carlos Monzón se convirtió en mito al noquear a Nino Benvenuti
7 de Noviembre de 2025 | 07:01

Escuchar esta nota

Roma fue testigo de una noche imposible. Bajo la cúpula del Palazzo dello Sport, entre humo, perfumes y murmullos, miles de espectadores esperaban ver una función más del boxeo aristocrático europeo. Nino Benvenuti, campeón del mundo, héroe olímpico y galán de la televisión, se preparaba para defender su corona ante un desconocido argentino que apenas figuraba en las crónicas: Carlos Monzón, 28 años, rostro adusto, ojos negros, historia de calle.

A un lado del ring, el campeón jadeaba con el cuerpo cubierto de hielo y una botella de agua derramándose bajo su cintura. Sus asistentes lo sostenían con toallas húmedas y sales aromáticas. “Mantenete lejos, Nino —le rogaban—. El tipo es un animal, un criminal.”

LE PUEDE INTERESAR

El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá

LE PUEDE INTERESAR

Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia

El público, que lo adoraba, percibía el miedo. Nadie sabía cómo ayudarlo. El humo de miles de cigarrillos flotaba sobre el estadio como una nube de incienso sobre un templo en llamas.

En el otro rincón, Monzón esperaba en silencio. Su rostro no expresaba ansiedad ni alegría: era una máscara. Lo habían visto llegar a Roma sin pompa, alojarse en un hotel barato, entrenar solo, sin guardaespaldas ni periodistas. Parecía no necesitar nada salvo sus puños.

Dos mundos frente a frente

Benvenuti era la encarnación del éxito moderno: olímpico en 1960, campeón en tres divisiones, figura del cine italiano, ídolo de las multitudes femeninas. Medía 1.80, hablaba varios idiomas, vestía trajes de seda. Había peleado en el Madison Square Garden y vencido a Emile Griffith, una leyenda.

Monzón representaba la otra cara: un hombre criado en la pobreza más áspera, que había sido lustrabotas, repartidor, peón y que encontró en el boxeo una forma de sobrevivir. No venía de la cultura del gimnasio, sino de la del hambre. Su único lujo era la disciplina.

A diferencia de Benvenuti, no tenía promotores poderosos ni prensa a su favor. En Buenos Aires, pocos creían en él. Algunos periodistas lo tildaban de tosco, sin estilo. Otros decían que sus manos débiles no resistirían un combate de 15 rounds.

Cuando el manager italiano, Bruno Amaduzzi, viajó a Buenos Aires para negociar la pelea, Tito Lectoure le advirtió: “El mío no tiene cómo ganarle… salvo que lo enganche. Pegar, pega fuerte. Pero es difícil que llegue.”
Aun así, el negocio se cerró. El combate sería en Roma, con todos los pronósticos en contra.

La disciplina del elegido

Una vez firmada la pelea, Monzón se transformó. Dejó de fumar, de beber, de salir. Se alojó frente al Luna Park, en el modesto Hotel Splendid Bouchard. Corría desde las siete de la mañana por los bosques de Palermo y volvía a colgar su ropa sudada en el balcón. Almorzaba solo, dormía temprano y escuchaba en silencio los consejos de su entrenador, Amílcar Brusa, un maestro paciente que lo había moldeado a base de rigor y afecto.

En Roma, su equipo era mínimo. Viajaron él, Brusa, su sparring Daniel González y Lectoure. El preparador físico, “Buby” Russo, vendió su Fiat 600 para pagarse el pasaje. Se instalaron en un hotel sencillo. Un mecánico argentino, Juan Carlos Casal, les prestó un auto y les preparaba el caldo de gallina que Monzón bebía religiosamente cada noche.

Durante los días previos, la rutina fue un ritual. Monzón entrenaba con las manos infiltradas en novocaína: sin eso, no podía cerrar los puños. Dormía envuelto en buzos de látex, con la calefacción encendida, para sudar y bajar de peso. Y cuando subía a la balanza, lo hacía con la exactitud de un penitente.

En el pesaje público, Benvenuti intentó la cortesía. Le tocó la espalda y luego el glúteo, sonriendo ante la prensa. Monzón giró, lo miró a los ojos y lo atravesó con una mirada que heló la sala. El campeón retrocedió. Aquel instante selló la noche que vendría: no habría espectáculo, habría guerra.

Roma arde

El 7 de noviembre de 1970, Roma se vistió de gala. Las entradas estaban agotadas. Los flashes iluminaban el estadio como relámpagos. Benvenuti subió primero al ring, radiante, con una bata blanca y dorada. Saludó al público con una sonrisa de actor. Monzón lo hizo después, con una bata celeste y blanca. No levantó los brazos. Solo caminó hacia su esquina.

El primer gong sonó como una sentencia. Benvenuti dominó los primeros asaltos con precisión técnica: su jab era rápido, sus desplazamientos, elegantes. Monzón aguantaba, medía, observaba. Brusa le habló entre round y round: “No te apures. Pegale al cuerpo, que se cansa”.

Desde el quinto asalto, el ritmo cambió. El argentino empezó a soltar los golpes con naturalidad, a manejar la distancia, a imponer su potencia. Benvenuti, sorprendido, buscaba aire. En el octavo round, una derecha cruzada le zumbó cerca del oído. En el noveno, su respiración era un lamento.

La batalla del alma

El duodécimo round llegó como el destino. Monzón avanzó con la determinación de quien ha esperado toda una vida. Benvenuti retrocedía, buscaba las sogas, giraba en círculos. La multitud lo alentaba: “¡Ni-no! ¡Ni-no!”. Pero el canto sonaba triste, como un rezo.

Los relatores argentinos —Santos Nicolini y Osvaldo Caffarelli— gritaban con fervor: “¡Lo tiene! ¡Monzón lo tiene!”. En la televisión, Ulises Barrera advertía: “Cuidado con la réplica del campeón”. Pero no habría réplica.

Monzón midió con el jab izquierdo. Vio el espacio. Descargó una derecha perfecta, un golpe que viajó hasta la mandíbula del italiano. Fue seco, brutal, definitivo. Benvenuti cayó como un roble partido por un rayo. Primero las rodillas, después los brazos, luego el cuerpo entero.

El árbitro Rudolph Drust comenzó la cuenta. Antes del diez, un hombre del público subió al ring intentando detener el tiempo. Pero ya era tarde. Monzón levantó los brazos. Era campeón del mundo.

El regreso del héroe

En Argentina, la noticia fue un estallido. Nadie lo esperaba. En Ezeiza, lo recibió una multitud que lo ovacionó hasta las lágrimas. Por primera vez, la Policía lo escoltó. Un camión de Bomberos lo llevó hasta el Luna Park, seguido por autos, colectivos, motos y bicicletas.

Las calles de Buenos Aires se llenaron de gente. Algunos lloraban, otros cantaban. En los balcones, flameaban banderas argentinas.

Monzón sonreía, pero sus ojos estaban lejos: en San Javier, en el cajón de lustrabotas, en los días de cárcel “por marginal”. A todo eso también le había ganado por nocaut. Su victoria era la revancha de los que nunca tuvieron voz. No solo había vencido al campeón: había derrotado al destino.

El precio del mito

Después llegó el brillo. París, Montecarlo, los autos, las fiestas, Susana Giménez. Monzón se convirtió en una figura mundial. Defendió su título 14 veces consecutivas, sin perder nunca. Fue el rey absoluto de los medianos durante siete años.

Pero el éxito tenía un reverso oscuro. El mismo fuego que lo había impulsado empezó a consumirlo. Los celos, la violencia, la fama sin control. La historia del mito se mezcló con la del hombre.

En 1995, murió en un accidente de tránsito mientras cumplía una condena por el asesinato de Alicia Muñiz. Tenía 52 años. El campeón había caído fuera del ring, víctima de sí mismo.

Benvenuti, en cambio, envejeció en paz. Fue senador, comentarista, símbolo nacional. Vivió sus últimos años en Trieste, entre recuerdos y homenajes. Murió el 20 de mayo de 2025, a los 87 años. Siempre habló con respeto de su verdugo: “Monzón —decía— no era un boxeador. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando te pegaba, te pegaba la vida entera.”

El eco de los años

Cincuenta y cinco años después, el eco de aquella noche sigue vivo. El video en blanco y negro muestra a Monzón bajando la guardia, lanzando la derecha, y a Benvenuti cayendo como un héroe trágico. La frase: “¡Se cayó Benvenuti! ¡Monzón campeón del mundo!”, todavía eriza la piel.

El Palazzo dello Sport aún existe. Algunos lo visitan como quien entra en un santuario. Allí, entre las sombras, se repite una escena que trascendió el boxeo: la victoria de un hombre común que se atrevió a desafiar el orden del mundo.

Porque esa noche no ganó solo un argentino. Ganó el país que pelea, que resiste, que se levanta. Ganaron los humildes, los olvidados, los que no tienen nombre ni padrino.

Cada noviembre, cuando el calendario recuerda esa fecha, el aire parece volver a vibrar. Roma revive, las luces se apagan, y un hombre de San Javier vuelve a subir al ring.

Monzón no fue solo campeón: fue un fenómeno social, una herida y una gloria. Su vida resume la contradicción argentina: grandeza y tragedia, esplendor y abismo. Y sin embargo, más allá del dolor, el mito perdura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá

Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia
La Ciudad
El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Enorme pozo por una pérdida de agua en Altos de San Lorenzo: “Ya es una laguna”
"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Policiales
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Encontraron muertas a una hija y su madre en la casa y la puerta no estaba forzada
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
Espectáculos
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”
El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Política y Economía
En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla