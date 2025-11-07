El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3

Recordemos que, Mario Pergolini regresó esta temporada a la televisión abierta luego de 15 años de ausencia. Allí, el conductor abrazó a su público con el programa Otro día perdido.

En una franja como la del prime time, y enfrentando durante estos meses a tanques de Telefe como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity, el ciclo de Pergolini que debutó el pasado 14 de julio, "Otro día perdido" supo posicionarse.

Lo cierto es que, Mario Pergolini está al frente de una de las pocas propuestas elaboradas que actualmente ofrece la pantalla chica.

Allí, uno de los segmentos más destacados es el mano a mano que el conductor despliega junto a conocidas figuras invitadas, con quienes protagoniza ciertos momentos de confidencia.

Si bien en la mayoría de las ocasiones los convocados han traccionado un aporte en el rating del programa, este miércoles la presencia de la actriz, guionista y directora Dolores Fonzi en el living del ciclo; no arrojó buenas noticias.

En esta ocasión el envío de Mario Pergolini promedió junto a la realizadora y protagonista de premiada película Belén, con apenas 3.2 puntos de rating, su medición más baja en los últimos tres meses y medio.

Como si fuera poco, Otro día perdido quedó fuera del top 3 de las propuestas más elegidas de la jornada en El Trece, que fueron Telenoche, Ahora caigo y Buenas noches familia.