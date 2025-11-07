Marcelo Tinelli se refugia en el Caribe: el destino más caro del mundo al que huirá

En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump
El conductor y empresario se encuentra atravesando una grave interna familiar que lo motivó a planificar una escapada a un lugar al que suelen ir estrellas de Hollywood
Mientras intenta dejar atrás un año cargado de tensiones familiares, conflictos judiciales y rumores mediáticos, Marcelo Tinelli ya tiene la mente puesta en el verano 2026. El conductor eligió Saint Barthélemy o Saint Barths, como es conocida popularmente, para escapar a sus conflictos.
Se trata de una isla francesa del Caribe que combina lujo extremo, y a la que asisten mayormente famosos de Hollywood como Leonardo DiCaprio o el clan Kardashian. “Marcelo Hugo Tinelli planea sus vacaciones en la isla francesa de Saint Barths”, escribió Gustavo Méndez en su cuenta de X, confirmando el destino que el conductor habría elegido para desconectarse del intenso presente mediático que lo rodea.
Saint Barths: un paraíso de lujo y privacidad
Saint Barths es considerada una de las islas más caras y sofisticadas del planeta. Sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y la oferta hotelera de cinco estrellas la convirtieron en sinónimo de exclusividad.
Los hoteles boutique pueden costar más de 5.000 dólares por noche, mientras que las villas privadas superan los 50.000 dólares semanales, cifras que la ubican entre los destinos más caros del mundo. Además de su belleza natural, la isla se distingue por su ambiente discreto y reservado, una característica muy valorada por las celebridades.
Para Tinelli, acostumbrado a pasar sus veranos en Punta del Este, esta elección representa un cambio de escenario. La decisión de viajar llega en un contexto complejo.
Tinelli atraviesa conflictos judiciales vinculados a una deuda relacionada con el club San Lorenzo, y no ha ocultado su preocupación por la seguridad de su familia. “Hace tres años venimos sufriendo una presión y un acoso judicial. Mi familia está asustada, y a Juani la amenazaron”, escribió recientemente en redes sociales, en alusión a su hija menor y el conflicto que se desató esta semana cuando se destapó una fuerte interna familiar.
