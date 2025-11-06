Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
6 de Noviembre de 2025 | 14:45

Escuchar esta nota

La Municipalidad informó el esquema de servicios durante el asueto del 7 de noviembre. Habrá recolección normal de residuos y transporte público en funcionamiento, pero el Centro de Atención Municipal permanecerá cerrado.

Con motivo del asueto administrativo dispuesto para este viernes 7 de noviembre, en conmemoración del Día del Trabajador Municipal, la Municipalidad de La Plata detalló cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos durante la jornada.

Servicios esenciales garantizados

Desde la Comuna confirmaron que la recolección de residuos se desarrollará con total normalidad, tanto en los circuitos habituales como en los horarios establecidos, al igual que el transporte público de pasajeros y el sistema de Estacionamiento Medido, que no sufrirán modificaciones.

De esta forma, los vecinos podrán utilizar el servicio de micros, combis y taxis de manera habitual y estacionar en las zonas tarifadas del casco urbano con el régimen vigente.

Controles y atención municipal

A su vez, se informó que los controles de tránsito y nocturnidad se realizarán de forma habitual, con presencia de inspectores en distintos puntos de la ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

En Punta Lara, detectan casi 50 viviendas de Villa del Plata "colgadas" de la luz

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

En cambio, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado durante toda la jornada del viernes y también el sábado, por lo que se recomienda a los vecinos realizar los trámites administrativos antes o después del asueto.

Salud y emergencias

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) funcionará de manera normal y con guardias activas las 24 horas. En tanto, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería durante todo el día, garantizando la atención ante cualquier urgencia.

Espacios públicos y mercados

La Comuna precisó además que el Cementerio Municipal estará abierto al público para visitas de 8:00 a 15:00, mientras que su administración atenderá de 8:00 a 12:00.

Por su parte, tanto el Mercado Regional Mayorista como el Mercado Bonaerense, junto a los espacios recreativos como la República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal, funcionarán en sus horarios habituales.

Un día de reconocimiento

El Día del Trabajador Municipal se celebra cada 8 de noviembre en todo el país, pero en La Plata la jornada de asueto fue trasladada al viernes 7 para facilitar la organización administrativa y permitir que los trabajadores locales disfruten del fin de semana largo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Últimas noticias de La Ciudad

"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

En Punta Lara, detectan casi 50 viviendas de Villa del Plata "colgadas" de la luz

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
Policiales
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata
Información General
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
Quedó confirmada la fecha de estreno del documental de Lali Espósito, los detalles y el tráiler 
Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli
Santi Talledo reveló en vivo secretos de la vida privada de Sofía Martínez
Deportes
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Nicolás Ramírez fue designado árbitro del Superclásico tras la picante final de la Copa Argentina
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla