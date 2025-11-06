Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

La Municipalidad informó el esquema de servicios durante el asueto del 7 de noviembre. Habrá recolección normal de residuos y transporte público en funcionamiento, pero el Centro de Atención Municipal permanecerá cerrado.

Con motivo del asueto administrativo dispuesto para este viernes 7 de noviembre, en conmemoración del Día del Trabajador Municipal, la Municipalidad de La Plata detalló cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos durante la jornada.

Servicios esenciales garantizados

Desde la Comuna confirmaron que la recolección de residuos se desarrollará con total normalidad, tanto en los circuitos habituales como en los horarios establecidos, al igual que el transporte público de pasajeros y el sistema de Estacionamiento Medido, que no sufrirán modificaciones.

De esta forma, los vecinos podrán utilizar el servicio de micros, combis y taxis de manera habitual y estacionar en las zonas tarifadas del casco urbano con el régimen vigente.

Controles y atención municipal

A su vez, se informó que los controles de tránsito y nocturnidad se realizarán de forma habitual, con presencia de inspectores en distintos puntos de la ciudad.

En cambio, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado durante toda la jornada del viernes y también el sábado, por lo que se recomienda a los vecinos realizar los trámites administrativos antes o después del asueto.

Salud y emergencias

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) funcionará de manera normal y con guardias activas las 24 horas. En tanto, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería durante todo el día, garantizando la atención ante cualquier urgencia.

Espacios públicos y mercados

La Comuna precisó además que el Cementerio Municipal estará abierto al público para visitas de 8:00 a 15:00, mientras que su administración atenderá de 8:00 a 12:00.

Por su parte, tanto el Mercado Regional Mayorista como el Mercado Bonaerense, junto a los espacios recreativos como la República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal, funcionarán en sus horarios habituales.

Un día de reconocimiento

El Día del Trabajador Municipal se celebra cada 8 de noviembre en todo el país, pero en La Plata la jornada de asueto fue trasladada al viernes 7 para facilitar la organización administrativa y permitir que los trabajadores locales disfruten del fin de semana largo.