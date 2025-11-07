Quejas sobre el empedrado en un cruce de diagonal 73: "¿Quién se hace cargo de las cubiertas reventadas?"

Vecinos de la zona de diagonal 73 y calle 3 manifestaron su preocupación por el deterioro del empedrado y el pozo que se está gestando y complica el tránsito vehicular. El problema se agrava por las antiguas vías del tranvía, que quedaron al descubierto y sobresalen del asfalto, generando un riesgo contra los neumáticos tanto para automovilistas como para motociclistas y ciclistas.

“Si venís circulando por diagonal 73 y doblás en calle 3, inmediatamente te encontrás con este peligroso pozo con las vías ‘en punta’”, relató Leonel, un vecino platense que transita a diario por la zona.

Según los frentistas, el empedrado se encuentra en mal estado desde hace poco más de dos meses. Durante este tiempo, varios conductores sufrieron daños en las cubiertas de sus vehículos y advirtieron sobre el riesgo de accidentes aunque claro que hay que tener siempre una velocidad prudente.

Los vecinos solicitan la intervención del Municipio para reparar el empedrado, eliminando el peligro que representan las viejas vías del tranvía.