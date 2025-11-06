El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
El adiós de una histórica demócrata: Nancy Pelosi anunció su retiro tras casi cuatro décadas en el Congreso
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un equipo interdisciplinario con participación destacada de científicos de la UNLP confirmó por primera vez la presencia de microplásticos en el aire de la región subantártica
Escuchar esta nota
La contaminación plástica llegó hasta el extremo más austral de América. En un estudio pionero, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron microplásticos suspendidos en el aire del Canal Beagle, una de las zonas más limpias y aisladas del planeta. El hallazgo constituye la primera evidencia científica de contaminación plástica aerotransportada en la región subantártica y alerta sobre la capacidad del viento para dispersar partículas contaminantes a grandes distancias.
El trabajo fue realizado en colaboración entre el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, el CONICET y la CIC. El equipo platense, encabezado por los doctores Lucas Rodríguez Pirani y Lorena Picone, tuvo a su cargo el análisis químico y espectroscópico de las muestras recolectadas.
LE PUEDE INTERESAR
Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado
“Aunque la contaminación marina por microplásticos ha sido extensamente estudiada, el transporte atmosférico se reconoce cada vez más como un mecanismo clave para su dispersión global”, explicó Rodríguez Pirani, autor principal del estudio publicado en la revista internacional Chemosphere.
El Canal Beagle, que separa el extremo sur del continente americano de las islas del archipiélago fueguino, podría actuar como una “puerta de entrada potencial” para el transporte de contaminantes hacia la Antártida.
La zona alberga la ciudad de Ushuaia, con intensa actividad portuaria, turística e industrial, y Puerto Williams, del lado chileno. Los vientos del noroeste pueden transportar partículas desde estos centros urbanos hacia áreas prístinas del sur continental y, eventualmente, al continente blanco.
“La cercanía con la Península Antártica y los regímenes de viento predominantes hacen de este corredor una vía estratégica de dispersión atmosférica”, remarcaron los científicos.
El proyecto se originó a partir de una iniciativa del Dr. Gabriel Silvestri, investigador del CIMA, quien propuso utilizar dispositivos de monitoreo pasivo para registrar la presencia de microplásticos en el aire. Los equipos fueron instalados en Isla Redonda, un punto remoto y deshabitado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a 10 kilómetros de Ushuaia.
“La ausencia de fuentes locales de emisión y la exposición a regímenes de viento variables convierten a Isla Redonda en un lugar óptimo para estudiar la contaminación transportada a larga distancia”, explicó Rodríguez Pirani.
Durante 18 meses consecutivos, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, los dispositivos recolectaron partículas sin necesidad de energía eléctrica ni mantenimiento constante, lo que permitió realizar mediciones continuas en condiciones extremas.
Una vez concluido el muestreo, los dispositivos fueron enviados a los laboratorios del CEQUINOR en La Plata, donde el equipo de la UNLP realizó análisis mediante microespectroscopía infrarroja (FTIR) y Raman para identificar con precisión la composición química de las partículas captadas. Parte de estos estudios se complementaron en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), en Campinas, Brasil.
Los resultados fueron contundentes: del total de 77 partículas analizadas, más del 80 por ciento correspondió a fibras textiles. Los polímeros más frecuentes fueron poliamida, poliéster, polietileno y algodón semisintético, acompañados por pigmentos industriales como el índigo, utilizado en la industria textil.
Las dimensiones de las fibras —entre 100 y 3.000 micrómetros de largo y 10 a 30 micrómetros de ancho— coinciden con las de microplásticos hallados en otras regiones del mundo.
“El claro predominio de composiciones plásticas y colorantes asociados a textiles sugiere una fuerte influencia del transporte atmosférico de largo alcance, probablemente desde las principales ciudades sudamericanas”, explicaron los investigadores. Aun así, señalaron que Ushuaia podría ser una fuente local significativa debido a su alta actividad turística e industrial.
El equipo platense no solo participó del estudio en Tierra del Fuego, sino que también trabaja en el monitoreo de microplásticos atmosféricos en el Sector Antártico Argentino, en colaboración con el Instituto Antártico Argentino y el investigador Alfredo “Alpio” Costa.
Según Rodríguez Pirani, “estos hallazgos son de vital importancia estratégica, porque demuestran que incluso los entornos subantárticos remotos y deshabitados están expuestos a esta amenaza global”.
Los científicos de la UNLP destacan que el estudio constituye una línea de base fundamental para futuras investigaciones sobre contaminación plástica en altas latitudes y aporta información clave para los esfuerzos internacionales que buscan comprender las rutas de dispersión y el impacto ambiental de los microplásticos.
La confirmación de microplásticos en el aire del Canal Beagle evidencia que ningún rincón del planeta está libre de contaminación plástica. Lo que comenzó como una investigación impulsada por científicos platenses se transformó en un aporte global al conocimiento sobre el transporte atmosférico de contaminantes y sus riesgos para los ecosistemas australes.
Desde los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata hasta los confines del continente, la ciencia argentina vuelve a dejar su huella en la comprensión de uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí