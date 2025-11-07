Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
El adiós de una histórica demócrata: Nancy Pelosi anunció su retiro tras casi cuatro décadas en el Congreso
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la disolución del programa de créditos habitacionales, el Ministerio de Economía dispuso la subasta electrónica de casas y departamentos terminados que nunca fueron adjudicados
Escuchar esta nota
La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de viviendas del programa ProCreAr que, pese a estar terminadas, nunca fueron adjudicadas. Se trata de unidades ubicadas en distintos desarrollos del país que ahora podrán adquirirse a través de subastas públicas electrónicas gestionadas por el sistema estatal SUBAST.AR.
Esta medida forma parte del proceso de liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y del reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que implicó la transferencia de activos inmobiliarios al sector público y privado.
El ProCreAr fue creado en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el objetivo de financiar la construcción y adquisición de viviendas familiares en todo el país. En noviembre de 2024, el Decreto N° 1018/24 dispuso su disolución, y en junio de 2025 la resolución 764/2025 formalizó la liquidación del fondo, estableciendo que los créditos vigentes pasarían al Banco Hipotecario S.A.
Según el Gobierno, el esquema estatal de financiamiento representaba “una carga para las cuentas públicas” y debía ser reemplazado por la banca comercial. No obstante, los beneficiarios que ya contaban con préstamos continúan bajo las mismas condiciones de origen, sin modificaciones contractuales.
Las subastas incluyen casas y departamentos terminados, de distintas dimensiones y tipologías, distribuidos en barrios planificados de varias provincias. Son unidades con servicios completos, construidas bajo los estándares técnicos del programa, con acceso a espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a centros urbanos.
En la mayoría de los casos predominan las viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la oferta varía según el desarrollo.
LE PUEDE INTERESAR
En la Región, por qué cada vez más inmobiliarias solicitan la contratación de seguros de vivienda
La resolución también habilitó la transferencia de obras inconclusas a provincias, municipios o actores privados para su finalización y posterior venta.
El procedimiento se realiza de forma totalmente electrónica mediante el portal SUBAST.AR, plataforma oficial del Estado para remates digitales.
Cada operación se rige por la resolución 396/2025, que establece fechas y horarios específicos para la recepción de ofertas y garantiza la transparencia del proceso.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) organiza el calendario de subastas, publica los pliegos, las tasaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación y toda la información técnica y gráfica de cada inmueble. Los interesados pueden consultar planos, fotos, precios base y condiciones legales antes de ofertar.
Quienes deseen participar deben inscribirse en la plataforma, constituir domicilio legal y electrónico en el país y presentar la documentación que acredite identidad y capacidad económica. Además, es obligatorio pagar una garantía previa, cuyo monto varía según el inmueble.
Durante el acto de subasta, el sistema recibe las ofertas dentro del horario pautado, con incrementos mínimos preestablecidos. La propiedad se adjudica a la oferta más alta al cierre, y la operación se completa íntegramente de manera digital.
Las subastas están abiertas a personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos. No se exige contar con un crédito hipotecario previo, aunque el adjudicatario debe demostrar solvencia para cumplir con la compra.
Existen alternativas de financiamiento bancario, cuyos términos se gestionan luego con la entidad crediticia correspondiente.
Si el adjudicatario incumple los plazos o condiciones establecidos, la normativa prevé la pérdida de la garantía depositada al momento de la inscripción.
Los inmuebles sin contratos activos quedaron bajo la órbita de la AABE, que puede destinarlos a subasta o transferencia según el esquema fijado por la reglamentación. En tanto, las viviendas aún en obra podrán ser completadas por provincias, municipios o empresas privadas, con el objetivo de recuperar fondos y cerrar la liquidación del programa.
El calendario de subastas se actualiza periódicamente en los portales oficiales del Gobierno Nacional.
Las convocatorias se agrupan por provincia o desarrollo habitacional, con tandas mensuales que incluyen precios base, fechas clave e imágenes de cada propiedad.
Las unidades se incorporan al sistema de forma progresiva, lo que permite a los interesados comparar opciones y evaluar ubicación, infraestructura y entorno antes de ofertar.
Los créditos ProCreAr en curso siguen activos bajo las mismas condiciones.
Las subastas solo alcanzan a viviendas no adjudicadas, sin impacto en los contratos vigentes de los beneficiarios originales del programa.
Especialistas en subastas sugieren revisar exhaustivamente la documentación disponible, visitar los barrios incluidos en la oferta y calcular la capacidad económica real antes de participar. También recomiendan considerar gastos adicionales como impuestos, escritura y honorarios para evitar inconvenientes.
Las ofertas ganadoras tienen carácter vinculante: los adjudicatarios deben cumplir con los plazos y procedimientos administrativos establecidos en el pliego correspondiente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí