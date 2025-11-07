Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de viviendas del programa ProCreAr que, pese a estar terminadas, nunca fueron adjudicadas. Se trata de unidades ubicadas en distintos desarrollos del país que ahora podrán adquirirse a través de subastas públicas electrónicas gestionadas por el sistema estatal SUBAST.AR.

Esta medida forma parte del proceso de liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y del reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que implicó la transferencia de activos inmobiliarios al sector público y privado.

El ProCreAr fue creado en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el objetivo de financiar la construcción y adquisición de viviendas familiares en todo el país. En noviembre de 2024, el Decreto N° 1018/24 dispuso su disolución, y en junio de 2025 la resolución 764/2025 formalizó la liquidación del fondo, estableciendo que los créditos vigentes pasarían al Banco Hipotecario S.A.

Según el Gobierno, el esquema estatal de financiamiento representaba “una carga para las cuentas públicas” y debía ser reemplazado por la banca comercial. No obstante, los beneficiarios que ya contaban con préstamos continúan bajo las mismas condiciones de origen, sin modificaciones contractuales.

Qué viviendas se ponen a la venta

Las subastas incluyen casas y departamentos terminados, de distintas dimensiones y tipologías, distribuidos en barrios planificados de varias provincias. Son unidades con servicios completos, construidas bajo los estándares técnicos del programa, con acceso a espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a centros urbanos.

En la mayoría de los casos predominan las viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la oferta varía según el desarrollo.

La resolución también habilitó la transferencia de obras inconclusas a provincias, municipios o actores privados para su finalización y posterior venta.

Cómo funciona el sistema SUBAST.AR

El procedimiento se realiza de forma totalmente electrónica mediante el portal SUBAST.AR, plataforma oficial del Estado para remates digitales.

Cada operación se rige por la resolución 396/2025, que establece fechas y horarios específicos para la recepción de ofertas y garantiza la transparencia del proceso.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) organiza el calendario de subastas, publica los pliegos, las tasaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación y toda la información técnica y gráfica de cada inmueble. Los interesados pueden consultar planos, fotos, precios base y condiciones legales antes de ofertar.

Requisitos y pasos para participar

Quienes deseen participar deben inscribirse en la plataforma, constituir domicilio legal y electrónico en el país y presentar la documentación que acredite identidad y capacidad económica. Además, es obligatorio pagar una garantía previa, cuyo monto varía según el inmueble.

Durante el acto de subasta, el sistema recibe las ofertas dentro del horario pautado, con incrementos mínimos preestablecidos. La propiedad se adjudica a la oferta más alta al cierre, y la operación se completa íntegramente de manera digital.

Quiénes pueden participar

Las subastas están abiertas a personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos. No se exige contar con un crédito hipotecario previo, aunque el adjudicatario debe demostrar solvencia para cumplir con la compra.

Existen alternativas de financiamiento bancario, cuyos términos se gestionan luego con la entidad crediticia correspondiente.

Si el adjudicatario incumple los plazos o condiciones establecidos, la normativa prevé la pérdida de la garantía depositada al momento de la inscripción.

Los inmuebles sin contratos activos quedaron bajo la órbita de la AABE, que puede destinarlos a subasta o transferencia según el esquema fijado por la reglamentación. En tanto, las viviendas aún en obra podrán ser completadas por provincias, municipios o empresas privadas, con el objetivo de recuperar fondos y cerrar la liquidación del programa.

El calendario de subastas se actualiza periódicamente en los portales oficiales del Gobierno Nacional.

Las convocatorias se agrupan por provincia o desarrollo habitacional, con tandas mensuales que incluyen precios base, fechas clave e imágenes de cada propiedad.

Las unidades se incorporan al sistema de forma progresiva, lo que permite a los interesados comparar opciones y evaluar ubicación, infraestructura y entorno antes de ofertar.

Los créditos ProCreAr en curso siguen activos bajo las mismas condiciones.

Las subastas solo alcanzan a viviendas no adjudicadas, sin impacto en los contratos vigentes de los beneficiarios originales del programa.

Recomendaciones para los interesados

Especialistas en subastas sugieren revisar exhaustivamente la documentación disponible, visitar los barrios incluidos en la oferta y calcular la capacidad económica real antes de participar. También recomiendan considerar gastos adicionales como impuestos, escritura y honorarios para evitar inconvenientes.

Las ofertas ganadoras tienen carácter vinculante: los adjudicatarios deben cumplir con los plazos y procedimientos administrativos establecidos en el pliego correspondiente.