Vecinos del Barrio Obrero denuncian una ola de robos: “Estamos hartos, hasta las alarmas vecinales se llevan”

La inseguridad mantiene en vilo a los vecinos del Barrio Obrero de Berisso, especialmente en la zona de manzana 11 frente 12, donde denuncian que los delincuentes atacan a la madrugada y que, pese a las reiteradas denuncias, no reciben respuestas ni del municipio ni de la policía.

“Estamos hartos de los robos, tenemos videos todas las noches, hasta la alarma vecinal se llevaron y no tenemos respuesta del municipio ni de la policía. Somos del Barrio Obrero, Berisso”, contó una vecina en diálogo con este medio.

En las imágenes de cámaras de seguridad, se puede observar cómo individuos merodean las viviendas y escapan rápidamente tras robar elementos del frente de las casas. Según relataron los damnificados, los hechos ocurren casi a diario.

Otro vecino fue aún más contundente: “Hay venta de droga, se roban las alarmas vecinales y luego se las venden a los tranza. Vivimos con miedo, nadie controla nada”.

Los vecinos aseguran que la zona se volvió tierra de nadie y piden mayor presencia policial, iluminación en las calles y respuestas urgentes por parte de las autoridades locales.

“Queremos vivir tranquilos, no puede ser que tengamos que escondernos en nuestras propias casas”, reclamaron.