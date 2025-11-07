Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Milei encabeza un encuentro con inversores en Nueva York y cierra su visita a Estados Unidos
El Presidente tuvo una extensa agenda en Miami antes de viajar a Nueva York
El presidente Javier Milei participó en la noche del jueves de una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Palm Beach, en el marco de su breve gira por Estados Unidos.
El mandatario, vestido de smoking, llegó a Mar-a-Lago, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otras autoridades.
La presencia del presidente argentino generó la reacción de los presentes, muchos de los cuales lo saludaron efusivamente, lo aplaudieron y se tomaron fotografías. Luego, se subió al escenario, y antes de brindar su discurso bailó al ritmo de "YMCA", una de las canciones más emblemáticas del grupo Village People.
Por otra parte, y ya en la madrugada del viernes el jefe de Estado viajará a Nueva York, donde en horas del mediodía participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" organizado por el Council of the Americas.
Asimismo, a última hora de la tarde volará rumbo a Santa Cruz de la Sierra, y desde allí tomará el sábado un vuelo a El Alto, para asistir a la investidura presidencial del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.
Más temprano, durante su exposición en el American Business Forum que se llevó a cabo en Miami, bromeó con Lionel Messi, con compartió escenario al decir que "a veces yo también puedo felicitar a un zurdo".
"También me alegra poder compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi", afirmó el mandatario, de quien agregó que es "un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros".
Milei dedicó la mayor parte de su intervención a una defensa moral del capitalismo, criticando la intervención estatal. Afirmó que el Estado se expande bajo la excusa de la "justicia social" hasta llegar al "control total", es decir, el "comunismo". "El capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo", sentenció.
Sostuvo que el sistema capitalista "no solo es más productivo, sino que es el único que está de mano de la moral y de la ética, no como el sistema asesino de ellos".
El presidente celebró la "victoria histórica en las elecciones legislativas" , asegurando que "dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado, ya no quieren más socialismo del Siglo XXI, ya se dieron cuenta de la mentira".
Culpó a la oposición por los "meses muy duros" previos, denunciando un "golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el congreso" que "ralentizó" la economía. En esa línea, destacó la reacción del mercado tras los comicios: "El mercado argentino, tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo" , y el riesgo país bajó "más de 400 puntos".
Atribuyó la volatilidad previa al "riesgo kuka, o sea el riesgo kirchnerista, o sea el riesgo del socialismo" , y mencionó que el socialismo "en algún lugar de la costa Este ha entrado. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos".
Finalmente, el presidente agradeció a la administración Trump "por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior" y cerró su discurso con las arengas: "¡Viva la libertad carajo! ¡Make America Great Again!".
