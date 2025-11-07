De qué se trata la película que traerá a Johnny Depp a La Plata

Johnny Depp vuelve a ponerse detrás de cámara para dirigir “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una película que retrata tres jornadas decisivas en la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani. Ambientada en el París de 1916, la historia se adentra en la intensidad creativa, la bohemia y el caos de una ciudad asediada por la guerra, donde el arte se mezcla con la desesperación y el deseo de trascender.

Estrenado el año pasado en el Festival de San Sebastián, el film está protagonizado por Riccardo Scamarcio en el papel de Modigliani, Al Pacino como un coleccionista de arte que podría cambiar el destino del artista, y Antonia Desplat en el rol de Beatrice Hastings, su musa y amante. Completan el elenco Stephen Graham, Ryan McParland y Luisa Ranieri, en una producción que combina drama, historia y una poderosa reconstrucción visual de la época.

La trama transcurre en solo tres días, cuando Modigliani, perseguido por la policía y hundido en las deudas, intenta huir hacia su ciudad natal, Livorno. Sin embargo, antes deberá enfrentarse a un torbellino de emociones, noches de alcohol y conversaciones con sus amigos pintores Maurice Utrillo y Chaim Soutine, que marcarán su destino.

Basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, la película explora la fragilidad del genio, la búsqueda del reconocimiento y el costo de vivir por el arte. Con este proyecto, Johnny Depp regresa a la dirección cinematográfica tras casi tres décadas, en una producción que cuenta con la colaboración de Al Pacino y del productor Barry Navidi.

Johnny Depp, “Visitante ilustre” en La Plata

La capital bonaerense se prepara para recibir el miércoles al reconocido actor y director, que llegará al país para presentar “Modigliani” y será declarado “Visitante ilustre” por el intendente Julio Alak.

La agenda de actividades comenzará con una reunión protocolar en el Palacio Municipal, seguida por el acto oficial de reconocimiento. Luego, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde conocerá su historia y su valor patrimonial.

El cierre será en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja y se realizará una “Masterclass Abierta y Entrevista Pública” entre Johnny Depp y Riccardo Scamarcio, en un formato que combinará conversación y proyección de fragmentos de la película.

La jornada concluirá con una función de gala (pre avant-premiere) de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, moderada por Verónica Lozano junto a una destacada figura de la cultura argentina.

Con esta visita, La Plata consolida su lugar como polo cultural y cinematográfico de proyección internacional, uniendo arte, industria y gestión cultural en torno a una figura que trasciende generaciones y pantallas.