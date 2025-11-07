Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 

Sin dudas, este MasterChef Celebrity se destaca por tener un elenco tan variado como interesante.

Figuras destacadas y nombres novedosos sorprenden cada noche. Valentina Cervantes es una de ellas. Así, la mujer de Enzo Fernández, a pesar de tener un buen desempeño, llama la atención por sus cruces con Wanda Nara. Sin embargo, decidió renunciar al programa.

Recordemos que, recientemente se filtró que Valentina Cervantes había acordado su salida de MasterChef Celebrity por contrato porque tiene que regresar a Inglaterra, donde están escolarizados sus hijos.

Pero, ahora, en el programa de Georgina Barbarossa se confirmó que la mujer de Enzo Fernández ya firmó su renuncia, que se dará dentro de, aproximadamente, cinco días.

Es decir, que en la pantalla lo veremos dentro de poco más de dos semanas.

"Renunció porque no se lleva bien con Wanda y además Enzo Fernández le pidió que se vuelva porque no aguanta más, él es super celoso", revelaron en la tele.

Allí, según la conductora, el 10 de noviembre será su última grabación: "Ahí se despide, quizás tenga un reemplazo".

Asimismo, la primera renuncia se dio en la primera semana y fue Pablo Lescano. Su lugar lo ocupó Walas, el cantante de Massacre. En el caso de Maxi López y La Joaqui, que tenían faltas arregladas por contrato, también tuvieron un reemplazo momentáneo.