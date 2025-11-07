Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Milei encabeza un encuentro con inversores en Nueva York y cierra su visita a Estados Unidos

También está previsto que visite la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde agradecerá el triunfo en las elecciones legislativas, previo al viaje hacia Bolivia

7 de Noviembre de 2025 | 08:57

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei mantendrá hoy en Nueva York una agenda cargada, que combinará actividad económica, un gesto espiritual y un viaje internacional para participar de la asunción presidencial en Bolivia.

A las 12hs. está previsto que el mandatario participe en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina", organizado por el Council of the Americas.

Luego realizará una visita privada que no figura en la agenda oficial. Milei dedicará parte del día a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch". Se trata de una tradición personal del Presidente, pero en esta oportunidad lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

A las 19hs. partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará en la madrugada del sábado 8 de noviembre.

Ya en Bolivia, a las 9:30hs. tomará otro vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde a las 11hs. participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Allí, tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, luego asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando al nuevo mandatario boliviano mientras que a las 14hs. emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina.

