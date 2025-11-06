Tiza abrió su nuevo local en la mejor esquina de La Plata

Tiza Jeans inauguró su nuevo local comercial ubicado en la esquina de 8 y 47, con una propuesta estética novedosa que busca reposicionar a la histórica marca platense en lo más alto.

“Estamos buscando cambiar nuestra forma de mostrarnos al cliente, queremos exhibir los productos de una manera más limpia y renovada, igualando las tendencias de las principales marcas europeas” sostiene Matías Schinca, uno de los tres hermanos que hoy manejan la empresa.

Dentro del imponente local también se encuentran presentes CALOU, la marca de indumentaria deportiva y ECKER una marca desarrollada para todos los que quieran estar en contacto con la naturaleza.

“Estamos en el corazón de todos los platenses que nos reconocen el trabajo de años, sin embargo crear nuevas marcas también nos permite presentarles nuevas propuestas y mantenernos activos” comenta Valentín, otro hermano.

Estas tres marcas se producen dentro de la misma empresa, ubicada en la ciudad, siendo la principal fuente laboral del rubro textil.

Además con la inauguración la marca pretende impulsar la revitalización del centro comercial de calle 8 para que vuelva a ser el principal centro comercial de la ciudad.

Pedro, el menor de los hermanos afirma que “asumir este desafío es volver a apostar en la ciudad, para que una marca platense ofrezca a los vecinos el mejor servicio posible y además pueda pensar en su alcance a nivel nacional”.

En este sentido, a pesar de estar en una época de recesión económica, con baja al consumo, la empresa vuelve a apostar en el sector productivo y comercial de la ciudad.