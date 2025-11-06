Tiza abrió su nuevo local en la mejor esquina de La Plata

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Tiza Jeans inauguró su nuevo local comercial ubicado en la esquina de 8 y 47, con una propuesta estética novedosa que busca reposicionar a la histórica marca platense en lo más alto.
“Estamos buscando cambiar nuestra forma de mostrarnos al cliente, queremos exhibir los productos de una manera más limpia y renovada, igualando las tendencias de las principales marcas europeas” sostiene Matías Schinca, uno de los tres hermanos que hoy manejan la empresa.
Dentro del imponente local también se encuentran presentes CALOU, la marca de indumentaria deportiva y ECKER una marca desarrollada para todos los que quieran estar en contacto con la naturaleza.
“Estamos en el corazón de todos los platenses que nos reconocen el trabajo de años, sin embargo crear nuevas marcas también nos permite presentarles nuevas propuestas y mantenernos activos” comenta Valentín, otro hermano.
Estas tres marcas se producen dentro de la misma empresa, ubicada en la ciudad, siendo la principal fuente laboral del rubro textil.
Además con la inauguración la marca pretende impulsar la revitalización del centro comercial de calle 8 para que vuelva a ser el principal centro comercial de la ciudad.
Pedro, el menor de los hermanos afirma que “asumir este desafío es volver a apostar en la ciudad, para que una marca platense ofrezca a los vecinos el mejor servicio posible y además pueda pensar en su alcance a nivel nacional”.
En este sentido, a pesar de estar en una época de recesión económica, con baja al consumo, la empresa vuelve a apostar en el sector productivo y comercial de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?