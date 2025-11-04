Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Con la dura derrota ante Boca Juniors, Estudiantes tiene por delante las dos últimas fechas de la Liga Profesional de Fútbol, que deberá disputarlas como finales por la acotada diferencia en la zona de playoffs, la clasificación a la Copa Sudamericana y por los choques con rivales directos.

Eduardo Domínguez, a sabiendas de que no cuenta con margen de error, visitará a Tigre y recibirá a Argentinos Juniors en la última fecha. Por ello, además de buscar los tres puntos en ambos encuentros, el Pincha deberá estar atento a otros encuentros y a los puestos de la tabla anual.

Mientras tanto, la tabla de posiciones de la Zona A demuestra una competencia con doce equipos que tienen chances matemáticas de pelear por los puestos de clasificación y con una distancia mínima entre ellos.

Por eso, entre los resultados que espera y son convenientes, Estudiantes necesita que el campeón sea Argentinos Juniors, que al clasificarse de manera directa a la Copa Libertadores liberará un cupo en la tabla anual. Independiente Rivadavia de Mendoza, el otro equipo en la definición, está por debajo y que sea el campeón, una mala noticia para el plantel albirrojo.

En paralelo con este cupo que se liberará también mira de reojo lo que suceda más adelante con la final de la actual Copa Sudamericana, que definirán Lanús-Atlético Mineiro. En este caso, si no gana los dos partidos por delante, le caería mejor que sea el equipo argentino el ganador, para liberar un cupo extra.

El tercer lugar a prestar atención en el caso de no ganar los dos partidos que quedan por delante y siempre y cuando no sea el campeón de este Clausura (para eso, primero, deberá clasificar a los playoffs) será precisamente al ganador de este torneo. Y lo mismo que en los ítems anteriores necesita que se consagre algún equipo que esté por delante en la tabla Anual.