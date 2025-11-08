Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios

Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
8 de Noviembre de 2025 | 12:10

Escuchar esta nota

El plantel de Gimnasia asistió este sábado al predio de Estancia Chica en Abasto pero se retiró antes del comienzo del entrenamiento, en el marco del conflicto salarial que afecta no sólo a los futbolistas de la institución sino también a buena parte del personal del club.

La información fue confirmada a EL DIA, a falta de dos días para el próximo partido del Lobo, el lunes a las 17 horas ante Vélez en el estadio del Bosque.

Fuentes calificadas a la que accedió este medio indicaron que la práctica de este sábado no llegó a realizarse, luego de una decisión conjunta de futbolistas y empleados.

Poco antes de la determinación, se presentó esta mañana en Estancia Chica el titular del gremio de los jugadores, Sergio Marchi. 

"Los jugadores y el personal decidieron levantar campamento. Hoy tenían que abonarles el sueldo de este mes", se indicó.

La situación salarial no sólo afectaba la actividad en el predio de Abasto. Además, se levantaron actividades en El Bosquecito y en el Estadio Carmelo Zerillo buena parte del personal realizó hoy un cede se tareas.

"Pagaron nada más que para la apertura de la cancha y garantizar ese aspecto. El Estadio está de brazos caídos, sin administrativos y muy poco personal. Se alcanzó a abrir las canchas de tenis", se reportó sobre el panorama que atravesaba el club durante la presente jornada.

En el plano estrictamente futbolístico, en razón de lo ocurrido en estos días, la preparación de Gimnasia para el encuentro con los de Liniers, tras el resonante triunfo en el Monumental, no se viene llevando a cabo de la mejor forma en medio de la tensión por la deuda de salarios.

El viernes los jugadores del primer equipo, en busca de una respuesta de parte de las autoridades albiazules, no salieron del Campus, donde realizaron tareas en el gimnasio y una sesión de videoanálisis, pero sin bajar al campo de juego a realizar la práctica programada por el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto.

A la mayoría del plantel -los contratos mayores e intermedios - se le debe parte de los salarios de julio, agosto y septiembre. A los más chicos (los que menos dinero perciben), solamente se les adeuda el sueldo de septiembre.

Al margen de la frustrada práctica de ayer, las dudas surgen en torno al futuro, porque la dirigencia tripera no ha encontrado fuentes de financiamiento, por lo que no parece haber una solución inmediata al problema, aunque en principio el plantel no tomaría medidas más fuertes por lo que no corres riesgo la presencia de los jugadores ante Vélez, aunque podría general alguna duda la concentración programada para la tarde del domingo.
 

