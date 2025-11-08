Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
El nuevo triunvirato de la CGT busca "unidad" y establecer una agenda sobre la reforma laboral del Gobierno
Milei en Bolivia participa de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira
Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Drástica decisión en Abasto por la deuda y de cara al crucial partido con Vélez el próximo lunes
Escuchar esta nota
El plantel de Gimnasia asistió este sábado al predio de Estancia Chica en Abasto pero se retiró antes del comienzo del entrenamiento, en el marco del conflicto salarial que afecta no sólo a los futbolistas de la institución sino también a buena parte del personal del club.
La información fue confirmada a EL DIA, a falta de dos días para el próximo partido del Lobo, el lunes a las 17 horas ante Vélez en el estadio del Bosque.
Fuentes calificadas a la que accedió este medio indicaron que la práctica de este sábado no llegó a realizarse, luego de una decisión conjunta de futbolistas y empleados.
Poco antes de la determinación, se presentó esta mañana en Estancia Chica el titular del gremio de los jugadores, Sergio Marchi.
LEA TAMBIÉN
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
"Los jugadores y el personal decidieron levantar campamento. Hoy tenían que abonarles el sueldo de este mes", se indicó.
La situación salarial no sólo afectaba la actividad en el predio de Abasto. Además, se levantaron actividades en El Bosquecito y en el Estadio Carmelo Zerillo buena parte del personal realizó hoy un cede se tareas.
"Pagaron nada más que para la apertura de la cancha y garantizar ese aspecto. El Estadio está de brazos caídos, sin administrativos y muy poco personal. Se alcanzó a abrir las canchas de tenis", se reportó sobre el panorama que atravesaba el club durante la presente jornada.
En el plano estrictamente futbolístico, en razón de lo ocurrido en estos días, la preparación de Gimnasia para el encuentro con los de Liniers, tras el resonante triunfo en el Monumental, no se viene llevando a cabo de la mejor forma en medio de la tensión por la deuda de salarios.
El viernes los jugadores del primer equipo, en busca de una respuesta de parte de las autoridades albiazules, no salieron del Campus, donde realizaron tareas en el gimnasio y una sesión de videoanálisis, pero sin bajar al campo de juego a realizar la práctica programada por el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto.
A la mayoría del plantel -los contratos mayores e intermedios - se le debe parte de los salarios de julio, agosto y septiembre. A los más chicos (los que menos dinero perciben), solamente se les adeuda el sueldo de septiembre.
Al margen de la frustrada práctica de ayer, las dudas surgen en torno al futuro, porque la dirigencia tripera no ha encontrado fuentes de financiamiento, por lo que no parece haber una solución inmediata al problema, aunque en principio el plantel no tomaría medidas más fuertes por lo que no corres riesgo la presencia de los jugadores ante Vélez, aunque podría general alguna duda la concentración programada para la tarde del domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí