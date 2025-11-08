Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados

El violento asalto fue en una casa de Camino Centenario, 55 y 56 / WEB

Los jubilados en nuestra Región continúan siendo el blanco predilecto de muchos delincuentes, desde hace bastante tiempo.

Entre los asaltantes prevalece la creencia de que pueden encontrar un cuantioso botín entre ahorros, alhajas y celulares.

Y que para conseguir el propósito de despojarlos de sus pertenencias, van a encontrar una nula -o casi nula- resistencia física.

Para colmo, cada vez con mayor frecuencia irrumpen en sus hogares esgrimiendo armas para colmarlos de miedo y que impresionan además por su aspecto: encapuchados, muchas veces con barbijos y guantes de látex.

Fue el caso también padecido por un matrimonio conformado por un hombre y una mujer de 75 años, en su domicilio ubicado en Camino Centenario entre 55 y 56, en la localidad de Villa Elisa.

CARA A CARA CON EL TERROR

Por lo que pudo saber este diario de fuentes vinculadas a la investigación del asalto, la pareja se encontraba durmiendo a la madrugada en su habitación, cuando una serie de ruidos la despertó, le generó intriga y preocupación.

Lamentablemente para los damnificados, no tardaron en establecer lo que estaba sucediendo.

Es que, se informó, decidieron levantarse de la cama y salir “a ver qué pasaba”.

Fue en esas circunstancias que se toparon, nada más y nada menos, con un grupo de desconocidos, que los aterraron y que enseguida sacaron a relucir destornilladores para amenazarlos de muerte.

En un principio, citaron los voceros, fueron cuatro los integrantes de la banda que abordaron a los dueños de casa y que se colaron en la propiedad tras violentar una ventana.

Rápidamente arreciaron las exigencias para obtener el dinero que había en la vivienda, lo mismo que otros objetos de valor.

Para consumar el atraco, la banda ejecutó movimientos previamente delineados: mientras uno de los ladrones se quedó vigilando a la pareja, sus cómplices se abocaron a revisar cada mueble y rincón de la casa.

Al cabo de un lapso de tiempo no precisado, los asaltantes se apropiaron de “1.500 dólares, 70.000 pesos, joyas y teléfonos celulares” de ambas víctimas.

Los informantes refirieron que luego que los intrusos se dieron a la fuga con las pertenencias enumeradas, pudieron al parecer comentar lo sucedido a vecinos pese al estado de shock que les deparó el episodio.

Se alertó sobre el hecho al 911 y después arribaron a la escena policías de esa jurisdicción.

Sin embargo, al menos por ahora, no hay novedades sobre la banda.