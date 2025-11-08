La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Colapinto calienta motores: se viene la carrera sprint del Gran Premio de Brasil
Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?
Tras la gira en EEUU, Milei llegó a Bolivia para la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira
Inundaciones en el interior bonaerense: visita de Bultrich en 9 de Julio
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones
Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Liga Profesional Argentina
17:00 Racing │ Defensa y Justicia ESPN PREMIUM
17:00 Huracán │ Newell’s TNT SPORTS
19:15 Talleres │ Platense ESPN PREMIUM
21:30 Unión │ Barracas Central TNT SPORTS
21:30 San Martín (SJ) │ Lanús ESPN PREMIUM
Premier League
09:30 Tottenham │ Manchester United DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 West Ham │ Burnley DISNEY + PREMIUM
12:00 Everton │ Fulham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:00 Everton │ Fulham DISNEY + PREMIUM
14:30 Sunderland │ Arsenal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Chelsea │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM
Liga de España
10:00 Girona │ Alavés DSPORTS 2 / DGO
12:15 Sevilla │ Osasuna DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
14:30 Atlético de Madrid │ Levante DSPORTS / DGO
17:00 Espanyol │ Villarreal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Fórmula 1
11:00 GP de Brasil: Carrera Sprint DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
15:00 GP de Brasil: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
Bundesliga de Alemania
11:30 Union Berlin │ Bayern Munich DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
11:30 Bayer Leverkusen │ Heidenheim 1846 DISNEY + PREMIUM
11:30 Hoffenheim │ RB Leipzig DISNEY + PREMIUM
11:30 Hamburger SV │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
14:30 Borussia Monchengladbach │ FC Koln DISNEY + PREMIUM
Ligue 1 de Francia
13:00 Olympique Marsella │ Brest DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Le Havre │ Nantes DISNEY + PREMIUM ESPN 4
17:00 Monaco │ Lens DISNEY + PREMIUM
Serie A de Italia
11:00 Como │ Cagliari DISNEY + PREMIUM
11:00 Lecce │ Hellas Verona DISNEY + PREMIUM
14:00 Juventus │ Torino DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:45 Parma │ AC Milan DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera Nacional
19:40 Reducid: Estudiantes │ Estudiantes RC DSPORTS / DGO
21:10 Reducido: Deportivo Morón │ Deportivo Madryn TYC SPORTS
MLS (Major League Soccer)
22:00 Primera Ronda: Inter Miami │ Nashville SC APPLE TV
Primera B Metropolitana
15:00 Brown de Adrogué │ Argentino Quilmes TYC SPORTS PLAY
15:30 Acassuso │ Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY
15:30 Midland │ CA Fenix TYC SPORTS
15:30 Sportivo Italiano │ Deportivo Laferrere TYC SPORTS PLAY
15:30 UAI Urquiza │ Liniers TYC SPORTS PLAY
15:30 Real Pilar │ Comunicaciones DSPORTS / DGO
15:30 Villa San Carlos │ Deportivo Armenio TYC SORTS PLAY
17:00 Excursionistas │ Flandria TYC SPORTS PLAY
Amistoso
17:00 Francia │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM
Primera C
19:00 Reducido: Ituizaingó (1) │ Sportivo Barracas (0) DSPORTS / DGO
Mundial FIFA Sub 17
09:30 Uganda │ Chile DSPORTS / DGO
09:30 República Checa │ Burkina Faso DSPORTS / DGO
10:00 Mali │ Australia DSPORTS / DGO
10:30 Francia │ Canadá DSPORTS + / DGO
11:45 Estados Unidos │ Tayikistán DSPORTS / DGO
12:15 Paraguay │ Panamá DSPORTS / DGO
12:45 Irlanda │ Uzbekistán DSPORTS / DGO
12:45 Arabia Saudita │ Nueva Zelanda DSPORTS / DGO
Liga Nacional
11:30 Instituto │ La Unión TYC SPORTS
EFL Championship
09:30 Blackburn Rovers │ Derby Country DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS 3
12:00 Stoke City │ Coventry City DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS 3
Segunda división de España
10:00 Real Sociedad B │ Leganés DSPORTS / DGO
14:30 Deportivo La Coruña │ Cultural Leonesa DSPORTS / DGO Moto GP
07:45 Clasificación ESPN
11:30 Carrera Sprint ESPN 4
Premier Padel
08:00 Semifinal Femenina #1 DISNEY + PREMIUM
10:00 Semifinal Masculina #1 DISNEY + PREMIUM
12:00 Semifinal Femenina #2 DISNEY + PREMIUM
14:00 Semifinal Masculina #2 DISNEY + PREMIUM
Amistoso
09:30 Irlanda │ Japón DISNEY + PREMIUM
12:00 Escocia │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM
14:30 Inglaterra │ Fiji DISNEY + PREMIUM
14:30 Italia │ Australia DISNEY + PREMIUM
Serie A Femenina
10:00 AC Milan │ Juventus DSPORTS / DGO
Liga Argentina de Vóley
11:00 Defensores de Banfield │ River Plate FOX SPORTS 2
15:00 Ciudad Vóley │ Vélez FOX SPORTS 2
18:00 San Lorenzo │ Boca Jrs. FOX SPORTS 2
21:00 Waiwen │ Monteros FOX SPORTS 2
ATP 250 - Atenas
12:00 Final DISNEY + PREMIUM ATP 250 - Metz
12:30 Final DISNEY + PREMIUM Mundial Femenino Sub-17 12:30 Semifinales DSPORTS + / DGO
16:00 Final DSPORTS + / DGO WTA Finals Riyadh
13:00 Final DISNEY + PREMIUM
Top 10 A de Córdoba
14:00 Kockey Club │ Tala DSPORTS 2 / DGO
16:30 Tucumán Rugby │ Universitario DSPORTS 2 / DGO
Liga ACB
15:00 Río Breogan │ Gran Canaria FOX SPORTS 3
Liga Italiana de Voley
16:45 Savino del Benne │ Bergamo DSPORTS / DGO
Futsal AFA
17:30 River Plate │ América del Sud TYC SPORTS
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
17:30 Universitario de Sucre │ Ferro DSPORTS / DGO
20:30 Olimpia Kings │ Jorge Guzmán DSPORTS / DGO
WTA - Tucumán Open
18:00 Semifinales DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Torneo Federal A
18:30 Revalida: Atenas Río Cuarto │ San Martín de Formosa
Torneo Regional del Litoral - Final
19:00 Jockey Club │ Duendes DSPORTS 2 / DGO
MMA
18:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM
21:00 Gabriel Bonfim │ Randy Brown DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
