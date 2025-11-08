Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Deportes

La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
8 de Noviembre de 2025 | 08:21

Escuchar esta nota

Liga Profesional Argentina

17:00 Racing │ Defensa y Justicia ESPN PREMIUM
17:00 Huracán │ Newell’s TNT SPORTS
19:15 Talleres │ Platense ESPN PREMIUM
21:30 Unión │ Barracas Central TNT SPORTS
21:30 San Martín (SJ) │ Lanús ESPN PREMIUM

Premier League

09:30 Tottenham │ Manchester United DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 West Ham │ Burnley DISNEY + PREMIUM
12:00 Everton │ Fulham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
14:30 Sunderland │ Arsenal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Chelsea │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM

Liga de España

10:00 Girona │ Alavés DSPORTS 2 / DGO
12:15 Sevilla │ Osasuna DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
14:30 Atlético de Madrid │ Levante DSPORTS / DGO
17:00 Espanyol │ Villarreal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Fórmula 1

11:00 GP de Brasil: Carrera Sprint DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
15:00 GP de Brasil: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Bundesliga de Alemania

11:30 Union Berlin │ Bayern Munich DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
11:30 Bayer Leverkusen │ Heidenheim 1846 DISNEY + PREMIUM
11:30 Hoffenheim │ RB Leipzig DISNEY + PREMIUM
11:30 Hamburger SV │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
14:30 Borussia Monchengladbach │ FC Koln DISNEY + PREMIUM

Ligue 1 de Francia

13:00 Olympique Marsella │ Brest DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Le Havre │ Nantes DISNEY + PREMIUM ESPN 4
17:00 Monaco │ Lens DISNEY + PREMIUM

Serie A de Italia

11:00 Como │ Cagliari DISNEY + PREMIUM
11:00 Lecce │ Hellas Verona DISNEY + PREMIUM
14:00 Juventus │ Torino DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:45 Parma │ AC Milan DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Primera Nacional

19:40 Reducid: Estudiantes │ Estudiantes RC DSPORTS / DGO
21:10 Reducido: Deportivo Morón │ Deportivo Madryn TYC SPORTS

MLS (Major League Soccer)

22:00 Primera Ronda: Inter Miami │ Nashville SC APPLE TV 

Primera B Metropolitana

15:00 Brown de Adrogué │ Argentino Quilmes TYC SPORTS PLAY
15:30 Acassuso │ Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY
15:30 Midland │ CA Fenix TYC SPORTS
15:30 Sportivo Italiano │ Deportivo Laferrere TYC SPORTS PLAY
15:30 UAI Urquiza │ Liniers TYC SPORTS PLAY
15:30 Real Pilar │ Comunicaciones DSPORTS / DGO
15:30 Villa San Carlos │ Deportivo Armenio TYC SORTS PLAY
17:00 Excursionistas │ Flandria TYC SPORTS PLAY
 
Amistoso

17:00 Francia │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM

Primera C

19:00 Reducido: Ituizaingó (1) │ Sportivo Barracas (0) DSPORTS / DGO

Mundial FIFA Sub 17

09:30 Uganda │ Chile DSPORTS / DGO
09:30 República Checa │ Burkina Faso DSPORTS / DGO
10:00 Mali │ Australia DSPORTS / DGO
10:30 Francia │ Canadá DSPORTS + / DGO
11:45 Estados Unidos │ Tayikistán DSPORTS / DGO
12:15 Paraguay │ Panamá DSPORTS / DGO
12:45 Irlanda │ Uzbekistán DSPORTS / DGO
12:45 Arabia Saudita │ Nueva Zelanda DSPORTS / DGO

Liga Nacional

11:30 Instituto │ La Unión TYC SPORTS

EFL Championship

09:30 Blackburn Rovers │ Derby Country DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS 3
12:00 Stoke City │ Coventry City DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS 3

Segunda división de España

10:00 Real Sociedad B │ Leganés DSPORTS / DGO
14:30 Deportivo La Coruña │ Cultural Leonesa DSPORTS / DGO Moto GP
07:45 Clasificación ESPN
11:30 Carrera Sprint ESPN 4

Premier Padel

08:00 Semifinal Femenina #1 DISNEY + PREMIUM
10:00 Semifinal Masculina #1 DISNEY + PREMIUM
12:00 Semifinal Femenina #2 DISNEY + PREMIUM
14:00 Semifinal Masculina #2 DISNEY + PREMIUM

Amistoso

09:30 Irlanda │ Japón DISNEY + PREMIUM
12:00 Escocia │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM
14:30 Inglaterra │ Fiji DISNEY + PREMIUM
14:30 Italia │ Australia DISNEY + PREMIUM

Serie A Femenina

10:00 AC Milan │ Juventus DSPORTS / DGO

Liga Argentina de Vóley

11:00 Defensores de Banfield │ River Plate FOX SPORTS 2
15:00 Ciudad Vóley │ Vélez FOX SPORTS 2
18:00 San Lorenzo │ Boca Jrs. FOX SPORTS 2
21:00 Waiwen │ Monteros FOX SPORTS 2

ATP 250 - Atenas

12:00 Final DISNEY + PREMIUM ATP 250 - Metz
12:30 Final DISNEY + PREMIUM Mundial Femenino Sub-17 12:30 Semifinales DSPORTS + / DGO 
16:00 Final DSPORTS + / DGO WTA Finals Riyadh
13:00 Final DISNEY + PREMIUM

Top 10 A de Córdoba

14:00 Kockey Club │ Tala DSPORTS 2 / DGO

16:30 Tucumán Rugby │ Universitario DSPORTS 2 / DGO

Liga ACB

15:00 Río Breogan │ Gran Canaria FOX SPORTS 3

Liga Italiana de Voley

16:45 Savino del Benne │ Bergamo DSPORTS / DGO


Futsal AFA

17:30 River Plate │ América del Sud TYC SPORTS

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

17:30 Universitario de Sucre │ Ferro DSPORTS / DGO
20:30 Olimpia Kings │ Jorge Guzmán DSPORTS / DGO

WTA - Tucumán Open

18:00 Semifinales DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Torneo Federal A

18:30 Revalida: Atenas Río Cuarto │ San Martín de Formosa

Torneo Regional del Litoral - Final

19:00 Jockey Club │ Duendes DSPORTS 2 / DGO

MMA

18:00 Preliminares DISNEY + PREMIUM
21:00 Gabriel Bonfim │ Randy Brown DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

