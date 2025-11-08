Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

El Mundo

Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores

Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
8 de Noviembre de 2025 | 10:59

Escuchar esta nota

Estados Unidos atraviesa una profunda crisis en su sistema de tráfico aéreo, marcada por miles de cancelaciones y demoras que afectan a los principales hubs del país. La raíz del problema es el prolongado cierre del Gobierno Federal (Shutdown), que ha dejado a unos 13.000 controladores aéreos (personal considerado esencial) trabajando sin percibir su salario desde hace más de un mes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) se ha visto obligada a implementar una reducción del 10% del tráfico aéreo en 40 de los aeropuertos más concurridos, como Newark, LaGuardia, Boston, Chicago O'Hare y los de las áreas de Los Ángeles y Dallas, en un esfuerzo por mantener los estándares de seguridad ante la escasez de personal y el creciente ausentismo.

La situación ha generado una ola de críticas y advertencias sobre la seguridad y el impacto económico.

Sean Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos señaló que, “si nos llevan a una semana a partir de hoy, verán un caos masivo. Verán retrasos masivos en los vuelos." Duffy advirtió que los problemas "solo van a empeorar" a medida que el shutdown se prolongue y los controladores pierdan un segundo cheque de pago completo, lo que podría llevar al cierre de ciertas zonas del espacio aéreo por falta de personal.

Henry Harteveldt, analista de la industria de la aviación explicó que “ahora tenemos que empezar a hacer los cortes difíciles". Harteveldt subraya que la orden de restricción de vuelos llega como una medida extrema que aumenta la presión sobre los legisladores.

Bedford, Administrador de la FAA (con 35 años de experiencia en el mercado), calificó la situación como "sin precedentes", señalando que la prioridad es que los controladores sigan en sus puestos, aunque admitió que la falta de acuerdo político puede derivar en interrupciones masivas.

LE PUEDE INTERESAR

El secreto más oscuro del rey: una bala, un silencio y una culpa eterna

LE PUEDE INTERESAR

Miles de vuelos cancelados: la parálisis del gobierno de EE UU

La escasez crónica de personal en las torres de control (que requerirían unos 3.000 controladores adicionales) se ha visto agravada por el ausentismo, la fatiga y el estrés de quienes trabajan jornadas de seis días y turnos de hasta diez horas.

Miles de pasajeros se encuentran varados o con sus planes truncados, expresando su frustración e incertidumbre.

Leonor Trinidad, viajera afectada en el Aeropuerto de Newark puntualizó que “si se retrasa mi vuelo voy a estar decepcionada en muchos niveles. He hecho grandes sacrificios profesionales para estar ahí para mi hijo hoy."

La incertidumbre sobre cuándo terminarán las restricciones aéreas es total, ya que la FAA ha indicado que los recortes seguirán vigentes hasta que los indicadores de seguridad mejoren, incluso si se aprueba un acuerdo político en el Congreso.

El caos aéreo es un síntoma directo del pulso político en Washington que mantiene paralizado al Gobierno Federal. La falta de acuerdo para aprobar el presupuesto y poner fin al shutdown es el factor determinante.

La advertencia más grave del Secretario Duffy es que el "caos masivo" podría llegar la próxima semana, coincidiendo con la pérdida de un segundo cheque de pago para los controladores. La presión financiera sobre este personal clave podría aumentar drásticamente el ausentismo, forzando cierres aún más amplios y demoras que superen las tres horas de forma generalizada en los principales aeropuertos.

Cada día de paralización representa millones de dólares en pérdidas para las aerolíneas y para el sector turístico en plena temporada alta de viajes (con el Día de los Veteranos y Acción de Gracias a la vuelta de la esquina).

Si no se alcanza un acuerdo en el Congreso para financiar las operaciones gubernamentales, el cierre se mantendrá, perpetuando la crisis en el aire. La solución depende directamente de que las partes políticas (el Congreso y el Presidente) cedan en sus negociaciones presupuestarias, un escenario que, hasta el momento, no muestra una pronta resolución.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde

Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?

Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido

Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó

¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata

La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
+ Leidas

Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Juan Sebastián Verón volvió a cruzar a la AFA

El Pincha sin margen de error para acceder a copas

Primeros movimientos en el mercado de Estudiantes
Últimas noticias de El Mundo

El secreto más oscuro del rey: una bala, un silencio y una culpa eterna

Miles de vuelos cancelados: la parálisis del gobierno de EE UU

Tiene fecha el juicio al hermano de Pedro Sánchez

La UE se pone más firme con los ciudadanos de Rusia
Policiales
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Deportes
Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla