Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con probabilidad de chaparrones por la mañana y la tarde, y cielo mayormente nublado a nublado durante el resto de la jornada. Asimismo se anticipan vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 21, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, domingo, se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23.

En tanto que para el lunes se aguarda cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 25, de acuerdo con el SMN.