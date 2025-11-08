Importante actuación de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

8 de Noviembre de 2025 | 07:54

Anoche, pasadas las 22:15 horas, al cuartel de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, llegó un auto particular de manera veloz, y prontamente puso sobre aviso al personal de bomberos que se encontraba de guardia, que dentro del mismo se hallaba una chica de 18 años con convulsiones.

Los servidores públicos, acostumbrados a este tipo de situaciones, brindaron la primera atención prehospitalaria, en la puerta del cuartel de calle 147 y 416, mientras convocaban a personal sanitario del SAME.

Al cabo de un rato, en que los efectivos brindaron los primeros auxilios, llegó una ambulancia del Same La Plata, que trasladó a la femenina al hospital de Gonnet.

En diálogo con el encargado de dicho cuartel, Leonardo Compagnucci, resaltó la importancia de la capacitación, y el profesionalismo demostrado por su personal una vez mas.

Hace una semana atrás, efectivos del mismo cuerpo habían salvado la vida de un pequeño de un año y tres meses de vida, que había llegado al cuartel con una obstrucción de las vías respiratorias.

