Importante actuación de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí

Anoche, pasadas las 22:15 horas, al cuartel de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, llegó un auto particular de manera veloz, y prontamente puso sobre aviso al personal de bomberos que se encontraba de guardia, que dentro del mismo se hallaba una chica de 18 años con convulsiones.

Los servidores públicos, acostumbrados a este tipo de situaciones, brindaron la primera atención prehospitalaria, en la puerta del cuartel de calle 147 y 416, mientras convocaban a personal sanitario del SAME.

Al cabo de un rato, en que los efectivos brindaron los primeros auxilios, llegó una ambulancia del Same La Plata, que trasladó a la femenina al hospital de Gonnet.

En diálogo con el encargado de dicho cuartel, Leonardo Compagnucci, resaltó la importancia de la capacitación, y el profesionalismo demostrado por su personal una vez mas.

Hace una semana atrás, efectivos del mismo cuerpo habían salvado la vida de un pequeño de un año y tres meses de vida, que había llegado al cuartel con una obstrucción de las vías respiratorias.