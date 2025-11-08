Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí y El Peligro participan de una capacitación en incendios forestales

8 de Noviembre de 2025 | 13:04

Desde las primeras horas de la mañana de hoy sábado, se desarrolla una capacitación sobre introducción al combate de incendios forestales, en campos ubicados sobre calle 425 y 160, en la localidad de Arturo Seguí.

La misma está a cargo de la brigada forestal Carpincho, del cuartel de bomberos voluntarios de El Peligro.

Los participantes, practican con diferentes herramientas, en una jornada teórica y práctica.

Por último, cabe resaltar que el ejercicio comenzó pasadas las 08:30, y se estima que finalice cerca de las 16.