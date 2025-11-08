Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí y El Peligro participan de una capacitación en incendios forestales

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
Desde las primeras horas de la mañana de hoy sábado, se desarrolla una capacitación sobre introducción al combate de incendios forestales, en campos ubicados sobre calle 425 y 160, en la localidad de Arturo Seguí.
La misma está a cargo de la brigada forestal Carpincho, del cuartel de bomberos voluntarios de El Peligro.
Los participantes, practican con diferentes herramientas, en una jornada teórica y práctica.
Por último, cabe resaltar que el ejercicio comenzó pasadas las 08:30, y se estima que finalice cerca de las 16.
