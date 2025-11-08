Una tiktoker sin licencia para conducir

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Se hizo conocida por un incidente con un jubilado en Villa del Parque, pero cuando miraron sus redes, no lo podían creer
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la tiktoker que fue noticia esta semana tras ser agredida por un vecino en el barrio porteño de Villa del Parque.
La decisión se tomó luego de que, tras la viralización de ese caso, el organismo recibiera denuncias ciudadanas que mostraban a la conductora en otra faceta: manejando a más de 150 km/h mientras se filmaba a sí misma.
La ANSV aclaró que la medida “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió”, sino que se basa en las imágenes que “exhiben su conducta peligrosa al volante”.
El organismo identificó a la conductora a través de las redes y solicitó su inhabilitación por “conducta temeraria” y “poner en riesgo a terceros”.
Además de la alta velocidad, la ANSV detectó otra infracción grave: “En las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera”.
La conductora ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia.
