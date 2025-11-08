Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la localidad de Melchor Romero, en la zona oeste de La Plata, cuando una moto y una camioneta chocaron violentamente en la esquina de 185 y 520. El conductor del rodado menor terminó gravemente herido, mientras que el otro vehículo se dio a la fuga.

Según informaron vecinos del lugar, la motocicleta circulaba por la calle 520 cuando fue impactada por una camioneta Citroën Aircross color bordó, que cruzaba por 185 en dirección hacia La Plata. Tras el impacto, el conductor de la camioneta escapó sin asistir al herido y se alejó a toda velocidad por la calle 185 rumbo a la zona de las quintas.

“El hombre quedó tirado mucho tiempo hasta que llegó la ambulancia del SAME. Fue una situación desesperante”, relató una vecina que ayudó en los primeros auxilios junto a personal policial.

En tanto, el motociclista, que sufrió heridas de consideración, fue finalmente trasladado al Hospital de Romero, luego de varios minutos de espera. Fuentes policiales indicaron que el vehículo implicado fue hallado horas más tarde, aunque el conductor sigue prófugo.

Vecinos de la zona aseguraron que el automovilista sería alguien del barrio, aunque por el momento las autoridades continúan con la búsqueda del responsable del hecho. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas.