Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata

“con las manos atadas”, última función: hoy a las 18 en espacio 44

8 de Noviembre de 2025 | 09:11
Edición impresa

■ HOY
MÚSICA

No te va gustar.- A las 21 en Uno, 1 y 55.
Nico Urquiza: tributo a Luciano Pereyra.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, con Sol Arias como artista invitada.
2 Minutos.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Cabra da peste.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59. Con Ojos Locos como invitados.
Lisandro Skar.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Dimitri Myachin.- A las 16 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3 (número 374), concierto del pianista y compositor ruso.
Elizabeth Karayekov Big Band - Ases del Swing.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.
Etiqueta Negra.- A las 23.55 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Jam de Jazz.- A las 23 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Contracara (notas sucias, rimas raras).- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, cantor al piano, músicos invitados y buena comida.

DANZA

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.
Cuando acecha la crueldad.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Santiago Giorgetta. Entrada gratis.
Ciclo de Cine Mujeres en Pantalla.- A las 18 en el Museo de Arte y Memoria, 9 entre 51 y 52.  La actividad es gratuita.

LE PUEDE INTERESAR

“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país

LE PUEDE INTERESAR

Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”

TEATRO

Pedro Saborido + The Walking Conurban.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Mañana, o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Sobreviviré.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de H. Marcos con dirección Miguel Seimandi.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 y 68.
Pablo Fábregas.- A las 21 en 10 entre 46 y 47.
Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con la actuación de Nicolás Rosas y la dirección de Luciana Abelenda.
El vuelo de las brujas.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa.
Trika Fopte.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.
El despojo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Julia Tomasoni. Danza-teatro.
Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes de la función por boletería).
Fernando Sanjio.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Quemado”.
Yunta de bueyes.- A las 21.30 en El fondo, 10 entre 63 y 64, con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.
Agonizantes.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dirección de Liliana Perdomo. W
Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.
Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Sara Mon.

INFANTIL

La Granja de Zenón.- A las 16 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
Los tres chanchitos.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas gratuitas, con reserva online.
Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Entrada libre y gratuita.
Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.
Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.
Danza
Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del  Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.
La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.
La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.

TEATRO

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.
El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.
Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47.
Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.
Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.
Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.
Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).
Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.
Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.
Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.

INFANTIL

La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Juan Sebastián Verón volvió a cruzar a la AFA

Primeros movimientos en el mercado de Estudiantes

El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Últimas noticias de Espectáculos

“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país

Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”

Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria

Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Policiales
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
La Ciudad
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
“Amarillo precaución” por arsénico en el agua
Deportes
Colapinto calienta motores: se viene la carrera sprint del Gran Premio de Brasil
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla