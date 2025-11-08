Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Colapinto calienta motores: se viene la carrera sprint del Gran Premio de Brasil
Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?
Tras la gira en EEUU, Milei llegó a Bolivia para la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira
Inundaciones en el interior bonaerense: visita de Bultrich en 9 de Julio
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones
Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
■ HOY
MÚSICA
No te va gustar.- A las 21 en Uno, 1 y 55.
Nico Urquiza: tributo a Luciano Pereyra.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, con Sol Arias como artista invitada.
2 Minutos.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Cabra da peste.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59. Con Ojos Locos como invitados.
Lisandro Skar.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Dimitri Myachin.- A las 16 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3 (número 374), concierto del pianista y compositor ruso.
Elizabeth Karayekov Big Band - Ases del Swing.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.
Etiqueta Negra.- A las 23.55 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Jam de Jazz.- A las 23 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Contracara (notas sucias, rimas raras).- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, cantor al piano, músicos invitados y buena comida.
DANZA
Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.
CINE
Miss Carbón.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.
Cuando acecha la crueldad.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Santiago Giorgetta. Entrada gratis.
Ciclo de Cine Mujeres en Pantalla.- A las 18 en el Museo de Arte y Memoria, 9 entre 51 y 52. La actividad es gratuita.
LE PUEDE INTERESAR
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
LE PUEDE INTERESAR
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
TEATRO
Pedro Saborido + The Walking Conurban.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Mañana, o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Sobreviviré.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de H. Marcos con dirección Miguel Seimandi.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 y 68.
Pablo Fábregas.- A las 21 en 10 entre 46 y 47.
Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con la actuación de Nicolás Rosas y la dirección de Luciana Abelenda.
El vuelo de las brujas.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa.
Trika Fopte.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.
El despojo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Julia Tomasoni. Danza-teatro.
Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes de la función por boletería).
Fernando Sanjio.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Quemado”.
Yunta de bueyes.- A las 21.30 en El fondo, 10 entre 63 y 64, con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.
Agonizantes.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dirección de Liliana Perdomo. W
Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.
Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Sara Mon.
INFANTIL
La Granja de Zenón.- A las 16 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
Los tres chanchitos.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3.
■ MAÑANA
MÚSICA
Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas gratuitas, con reserva online.
Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Entrada libre y gratuita.
Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.
Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.
Danza
Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.
CINE
Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.
La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.
La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.
TEATRO
Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.
El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.
Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47.
Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.
Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.
Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.
Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).
Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.
Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.
Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.
INFANTIL
La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
EVENTOS
Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí