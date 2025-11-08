La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata

■ HOY

MÚSICA

No te va gustar.- A las 21 en Uno, 1 y 55.

Nico Urquiza: tributo a Luciano Pereyra.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, con Sol Arias como artista invitada.

2 Minutos.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Cabra da peste.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59. Con Ojos Locos como invitados.

Lisandro Skar.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Dimitri Myachin.- A las 16 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3 (número 374), concierto del pianista y compositor ruso.

Elizabeth Karayekov Big Band - Ases del Swing.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.

Etiqueta Negra.- A las 23.55 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Jam de Jazz.- A las 23 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Contracara (notas sucias, rimas raras).- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, cantor al piano, músicos invitados y buena comida.

DANZA

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

Cuando acecha la crueldad.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Santiago Giorgetta. Entrada gratis.

Ciclo de Cine Mujeres en Pantalla.- A las 18 en el Museo de Arte y Memoria, 9 entre 51 y 52. La actividad es gratuita.

TEATRO

Pedro Saborido + The Walking Conurban.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Mañana, o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Sobreviviré.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de H. Marcos con dirección Miguel Seimandi.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Pablo Fábregas.- A las 21 en 10 entre 46 y 47.

Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con la actuación de Nicolás Rosas y la dirección de Luciana Abelenda.

El vuelo de las brujas.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa.

Trika Fopte.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.

El despojo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Julia Tomasoni. Danza-teatro.

Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes de la función por boletería).

Fernando Sanjio.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Quemado”.

Yunta de bueyes.- A las 21.30 en El fondo, 10 entre 63 y 64, con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.

Agonizantes.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dirección de Liliana Perdomo. W

Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Sara Mon.

INFANTIL

La Granja de Zenón.- A las 16 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Los tres chanchitos.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3.

■ MAÑANA

MÚSICA

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas gratuitas, con reserva online.

Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Entrada libre y gratuita.

Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.

Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.

Danza

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.

La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.

TEATRO

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.

Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47.

Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.

Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).

Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.

Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.

Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.

INFANTIL

La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.