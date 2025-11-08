Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Información General

Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia

Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
8 de Noviembre de 2025 | 11:42

Escuchar esta nota

La grave crisis de inundaciones que azota a Bragado desde marzo desencadenó una fuerte crítica a las autoridades locales, a quienes algunos productores agropecuarios acusaron de inacción durante tres años de sequía, un período ideal para la realización de obras. 

La productora Paulina Bordeu denunció que, pese a abonar tasas viales millonarias por mes, no se concretaron las infraestructuras necesarias para mitigar la situación que hoy mantiene a diversas familias y campos aislados. La falta de respuesta adecuada llevó a los productores a enviar una carta documento al municipio, evaluando incluso la rebelión fiscal como medida de presión.

El núcleo del problema es el agua estancada que ha destruido los caminos rurales, impidiendo la entrada y salida de las propiedades. La situación representa un peligro sanitario y económico, impactando directamente en la ganadería.

En diálogo con Radio Rivadavia, Bordeu describió la crudeza de la coyuntura: "Tenemos nuestros animales que en este momento la están pasando. Se empieza a notar lo que es el agua estancada y esta semana empezaron a morirse algunos animales". Según la productora, el exceso hídrico levanta "un montón de bacterias y de cosas que va trayendo aguas arriba", afectando a las vacas que "son muy sensibles y no te da tiempo a atajar".

En el plano agrícola, el panorama no es mejor. "En mi casa no se pudo sembrar absolutamente nada, nada, nada en todo el año," afirmó Bordeu, quien explicó que el camino a su propiedad, a solo 12 kilómetros de la ciudad, es "totalmente un río, un río". Para acceder, deben dar una vuelta de 50 kilómetros. Esta interrupción de la producción ganadera y agrícola, enfatizó Bordeu, genera una "enorme pérdida económica" y social para el país.

Tasa vial sin contraprestación

La productora puso el foco en la desproporción entre los altos costos que afrontan y los servicios recibidos. Para un campo de 500 hectáreas, Bordeu estima que el pago de tasa vial ronda "entre 5 y 7 millones de pesos por mes". Además, denunció un reciente aumento del 25% en la tasa, pese a la emergencia. "El hombre de campo quiere salir adelante," aseveró, detallando la burocracia que exige tener la red vial al día para poder sacar la producción, bloqueando automáticamente las cuentas a quienes no cumplen.

LE PUEDE INTERESAR

Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

LE PUEDE INTERESAR

Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados

La "desesperación" de los productores, que escaló con la amenaza de rebelión fiscal, motivó la primera reacción visible del jefe comunal tras meses de crisis. "El intendente salió por primera vez en un helicóptero y lo anunció a recorrer la zona," sostuvo Bordeu, resaltando que esto ocurrió después de que el plazo de 72 horas de la carta documento se venciera.

En el plano agrícola, el panorama no es mejor. "En mi casa no se pudo sembrar absolutamente nada, nada, nada en todo el año," afirmó Bordeu, quien explicó que el camino a su propiedad, a solo 12 kilómetros de la ciudad, es "totalmente un río, un río". Para acceder, deben dar una vuelta de 50 kilómetros. Esta interrupción de la producción ganadera y agrícola, enfatizó Bordeu, genera una "enorme pérdida económica" y social para el país.

Tasa vial sin contraprestación y el gesto del intendente
La productora puso el foco en la desproporción entre los altos costos que afrontan y los servicios recibidos. Para un campo de 500 hectáreas, Bordeu estima que el pago de tasa vial ronda "entre 5 y 7 millones de pesos por mes". Además, denunció un reciente aumento del 25% en la tasa, pese a la emergencia. "El hombre de campo quiere salir adelante," aseveró, detallando la burocracia que exige tener la red vial al día para poder sacar la producción, bloqueando automáticamente las cuentas a quienes no cumplen.

La "desesperación" de los productores, que escaló con la amenaza de rebelión fiscal, motivó la primera reacción visible del jefe comunal tras meses de crisis. "El intendente salió por primera vez en un helicóptero y lo anunció a recorrer la zona," sostuvo Bordeu, resaltando que esto ocurrió después de que el plazo de 72 horas de la carta documento se venciera.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Buscan avanzar con un plan de acción en la Provincia por las inundaciones

Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde

Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?

Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido

Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó

¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata

La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
+ Leidas

Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Juan Sebastián Verón volvió a cruzar a la AFA

El Pincha sin margen de error para acceder a copas

Primeros movimientos en el mercado de Estudiantes
Últimas noticias de Información General

Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados

Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Policiales
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
La Ciudad
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
“Amarillo precaución” por arsénico en el agua
Deportes
Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla