Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
VIDEO: Buena largada de Colapinto en la Sprint del GP de Brasil, pero se despistó, chocó y abandonó
Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
El nuevo triunvirato de la CGT busca "unidad" y establecer una agenda sobre la reforma laboral del Gobierno
Milei en Bolivia participa de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira
Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?
Los gremios estatales insisten en retomar la negociación salarial
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Llegó la promo más esperada en La Plata: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Otro paso positivo en defensa del hábito de la lectura en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La grave crisis de inundaciones que azota a Bragado desde marzo desencadenó una fuerte crítica a las autoridades locales, a quienes algunos productores agropecuarios acusaron de inacción durante tres años de sequía, un período ideal para la realización de obras.
La productora Paulina Bordeu denunció que, pese a abonar tasas viales millonarias por mes, no se concretaron las infraestructuras necesarias para mitigar la situación que hoy mantiene a diversas familias y campos aislados. La falta de respuesta adecuada llevó a los productores a enviar una carta documento al municipio, evaluando incluso la rebelión fiscal como medida de presión.
El núcleo del problema es el agua estancada que ha destruido los caminos rurales, impidiendo la entrada y salida de las propiedades. La situación representa un peligro sanitario y económico, impactando directamente en la ganadería.
En diálogo con Radio Rivadavia, Bordeu describió la crudeza de la coyuntura: "Tenemos nuestros animales que en este momento la están pasando. Se empieza a notar lo que es el agua estancada y esta semana empezaron a morirse algunos animales". Según la productora, el exceso hídrico levanta "un montón de bacterias y de cosas que va trayendo aguas arriba", afectando a las vacas que "son muy sensibles y no te da tiempo a atajar".
En el plano agrícola, el panorama no es mejor. "En mi casa no se pudo sembrar absolutamente nada, nada, nada en todo el año," afirmó Bordeu, quien explicó que el camino a su propiedad, a solo 12 kilómetros de la ciudad, es "totalmente un río, un río". Para acceder, deben dar una vuelta de 50 kilómetros. Esta interrupción de la producción ganadera y agrícola, enfatizó Bordeu, genera una "enorme pérdida económica" y social para el país.
La productora puso el foco en la desproporción entre los altos costos que afrontan y los servicios recibidos. Para un campo de 500 hectáreas, Bordeu estima que el pago de tasa vial ronda "entre 5 y 7 millones de pesos por mes". Además, denunció un reciente aumento del 25% en la tasa, pese a la emergencia. "El hombre de campo quiere salir adelante," aseveró, detallando la burocracia que exige tener la red vial al día para poder sacar la producción, bloqueando automáticamente las cuentas a quienes no cumplen.
LE PUEDE INTERESAR
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
LE PUEDE INTERESAR
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
La "desesperación" de los productores, que escaló con la amenaza de rebelión fiscal, motivó la primera reacción visible del jefe comunal tras meses de crisis. "El intendente salió por primera vez en un helicóptero y lo anunció a recorrer la zona," sostuvo Bordeu, resaltando que esto ocurrió después de que el plazo de 72 horas de la carta documento se venciera.
En el plano agrícola, el panorama no es mejor. "En mi casa no se pudo sembrar absolutamente nada, nada, nada en todo el año," afirmó Bordeu, quien explicó que el camino a su propiedad, a solo 12 kilómetros de la ciudad, es "totalmente un río, un río". Para acceder, deben dar una vuelta de 50 kilómetros. Esta interrupción de la producción ganadera y agrícola, enfatizó Bordeu, genera una "enorme pérdida económica" y social para el país.
Tasa vial sin contraprestación y el gesto del intendente
La productora puso el foco en la desproporción entre los altos costos que afrontan y los servicios recibidos. Para un campo de 500 hectáreas, Bordeu estima que el pago de tasa vial ronda "entre 5 y 7 millones de pesos por mes". Además, denunció un reciente aumento del 25% en la tasa, pese a la emergencia. "El hombre de campo quiere salir adelante," aseveró, detallando la burocracia que exige tener la red vial al día para poder sacar la producción, bloqueando automáticamente las cuentas a quienes no cumplen.
La "desesperación" de los productores, que escaló con la amenaza de rebelión fiscal, motivó la primera reacción visible del jefe comunal tras meses de crisis. "El intendente salió por primera vez en un helicóptero y lo anunció a recorrer la zona," sostuvo Bordeu, resaltando que esto ocurrió después de que el plazo de 72 horas de la carta documento se venciera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí