Quilmes

Quilmes festeja su 359° aniversario con distintas actividades para las familias

Quilmes festeja su 359° aniversario con distintas actividades para las familias
11 de Agosto de 2025 | 09:48

El Municipio informa que con motivo del 359º aniversario de la ciudad de Quilmes que se celebrará el próximo jueves 14 de agosto, se llevarán a cabo diferentes propuestas recreativas, deportivas y culturales a lo largo de todo el mes, entre las que se encuentran shows artísticos y musicales en vivo en la plaza De las Colectividades, la Copa Ciudad de Quilmes y la Carrera Somos Quilmes, entre otras.

El cronograma se extiende desde el 11 hasta el 20 de agosto, con una serie de muestras institucionales relacionadas a la historia del distrito, que se expondrán en las escuelas públicas de la ciudad, para que todos y todas puedan conocer un poco más sobre las raíces quilmeñas.

En este marco, el viernes 15 entre las 11 y las 23, se realizará una nueva edición del Festival Somos Quilmes, en el escenario que se montará en las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en Quilmes Oeste, que también tendrá en las inmediaciones de la plaza De las Colectividades, una feria gastronómica y de emprendedores a precios populares.

A su vez, el domingo 17 se desarrollará la tradicional Carrera Somos Quilmes, que tendrá una competencia de 10k, una correcaminata de 3k y una carrera participativa de 1k para niños y niñas. La largada será sobre la avenida Cervantes y la calle Álamos, en La Ribera.

A su vez, durante este mes se disputará la Copa Ciudad de Quilmes en fútbol, hockey, natación, rugby, ciclismo, tenis, handball y básquet, con fechas a confirmar a la brevedad. Para consultar la agenda deportiva, los interesados e interesadas pueden ingresar en www.quilmes.gov.ar/deportes

