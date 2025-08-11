Quilmes festeja su 359° aniversario con distintas actividades para las familias

El Municipio informa que con motivo del 359º aniversario de la ciudad de Quilmes que se celebrará el próximo jueves 14 de agosto, se llevarán a cabo diferentes propuestas recreativas, deportivas y culturales a lo largo de todo el mes, entre las que se encuentran shows artísticos y musicales en vivo en la plaza De las Colectividades, la Copa Ciudad de Quilmes y la Carrera Somos Quilmes, entre otras.

El cronograma se extiende desde el 11 hasta el 20 de agosto, con una serie de muestras institucionales relacionadas a la historia del distrito, que se expondrán en las escuelas públicas de la ciudad, para que todos y todas puedan conocer un poco más sobre las raíces quilmeñas.

En este marco, el viernes 15 entre las 11 y las 23, se realizará una nueva edición del Festival Somos Quilmes, en el escenario que se montará en las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en Quilmes Oeste, que también tendrá en las inmediaciones de la plaza De las Colectividades, una feria gastronómica y de emprendedores a precios populares.

A su vez, el domingo 17 se desarrollará la tradicional Carrera Somos Quilmes, que tendrá una competencia de 10k, una correcaminata de 3k y una carrera participativa de 1k para niños y niñas. La largada será sobre la avenida Cervantes y la calle Álamos, en La Ribera.

A su vez, durante este mes se disputará la Copa Ciudad de Quilmes en fútbol, hockey, natación, rugby, ciclismo, tenis, handball y básquet, con fechas a confirmar a la brevedad. Para consultar la agenda deportiva, los interesados e interesadas pueden ingresar en www.quilmes.gov.ar/deportes