Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

El Mundo

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

Muriió Miguel Uribe Turbay, el precandidato colombiano que fue víctima de un ataque sicario hace dos meses

11 de Agosto de 2025 | 07:47

Escuchar esta nota

Murió Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de Colombia que estaba internado luego de haber sufrido un ataque sicario el pasado 7 de junio durante un acto político. El fallecimiento ocurrió esta madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras complicaciones derivadas del atentado.

Uribe Turbay tenía 38 años y estuvo internado durante dos meses en estado crítico luego de recibir varios balazos, uno de ellos en la cabeza. El ataque se perpetro cuando saludaba a simpatizantes en un evento de campaña.

La noticia la dio a conocer hoy la mujer del congresista, María Claudia Tarazona, quien en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje, que fue acompañado por una foto junto a su esposo. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Ataque a Al Jazeera: mueren periodistas en Gaza

LE PUEDE INTERESAR

Reunión Putin-Trump: Europa apoya a Ucrania
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
+ Leidas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de El Mundo

Ataque a Al Jazeera: mueren periodistas en Gaza

Reunión Putin-Trump: Europa apoya a Ucrania

Ocho muertos tras el ataque armado a la entrada de un boliche en Ecuador

Otro fuerte llamado del Papa por la paz mundial
Información General
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Deportes
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Eb Gimnasia las amarillas empiezan a preocupar
Policiales
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla