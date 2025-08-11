Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
Murió Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de Colombia que estaba internado luego de haber sufrido un ataque sicario el pasado 7 de junio durante un acto político. El fallecimiento ocurrió esta madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras complicaciones derivadas del atentado.
Uribe Turbay tenía 38 años y estuvo internado durante dos meses en estado crítico luego de recibir varios balazos, uno de ellos en la cabeza. El ataque se perpetro cuando saludaba a simpatizantes en un evento de campaña.
La noticia la dio a conocer hoy la mujer del congresista, María Claudia Tarazona, quien en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje, que fue acompañado por una foto junto a su esposo. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió.
